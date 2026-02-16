Пенсії та доплати — кому з українців передбачені надбавки з 1 березня

Жінка та чоловік пенсійного віку. Фото: Freepik

З 1 березня автоматичне збільшення пенсійних виплат на певний відсоток для літніх людей передбачене у вигляді індексації. Однак низка громадян отримає право на різноманітні доплати та надбавки, які деякі цьогоріч зросли та вимагають окремого звернення.

Про те, на які набавки можуть розраховувати українці, розповідають Новини.LIVE.

Хто зможе отримати доплати до пенсій з 1 березня

Вікові надбавки до пенсій з 70 років

Пенсійний фонд автоматично нарахує вікові надбавки для літніх людей, яким виповнилося 70, 75 та 80 років. Розмір для кожної вікової категорії різниться.

Надбавки бувають таких розмів:

особам, які досягли 70 років, і до 75-річного віку — 300 грн;

особам, яким виповнилося 75 років, і до 80-річного віку — 456 грн;

особам, які досягли 80 років і вище, — 570 грн.

Серед умов: отримання пенсії за віком, сума якої не перевищує 10,34 тис. грн.

Доплата для самотніх пенсіонерів у 40%

Самотні пенсіонери, яки потрібен регулярний сторонній догляд, мають право на доплату. Її розмір становить 40% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році така надбавка підвищилась до 1038 грн.

Для її нарахування, необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду. Також важливо дотриматися таких умов:

вік становить 80 років і вище;

самостійне проживання;

потреба у регулярному сторонньому догляді через стан здоров’я;

пенсія за віком;

висновок від лікарів про потребу у догляді.

Надбавка за проживання у певних зонах у 2595 грн

У березні передбачена доплата громадянам, які проживають у зоні радіоактивного забруднення. Претендувати на виплату мають право такі пенсіонери:

проживали на територіях обов’язкового чи добровільного відселення на 26 квітня 1986-го, а також з 26 квітня 1986-го до 1 січня 1993-го;

наявний статус особи, що постраждала у результаті аварії на ЧАЕС.

Її розмір становить один прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він зріс до 2595 грн.

Надбавка за донорство у 320 грн

Для почесних донорів України передбачена надбавка до пенсій у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. У 2026 році він зріс до 3 209 грн, тому сума надбавки дорівнює 321 грн.

Кошти мають право отримувати ті, хто безоплатно зробив донацію крові загалом у 40 максимально допустимих доз, або плазми крові в 60 максимально допустимих доз.

Надбавка до пенсії за дітей

Також у березні деякі пенсіонери отримають надбавки за дітей. Йдеться про тих, хто самостійно виховує неповнолітніх осіб. Виплати надають за кожну дитину. Їх мають виплачувати, доки діти-утриманці не досягнуть 18 років.

Важливими умовами для додаткової виплати до пенсії є:

отримання пенсії за віком, з інвалідності чи за вислугу років;

людина не працює.

Також на додаткову фінансову підтримку від держави мають право військові пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім'ї. Доплата до пенсії цьогоріч становить 1,29 тис. грн.

Індексація пенсій з 1 березня

Навесні традиційно для більшості пенсіонерів будуть проіндексовані виплати в автоматичному режимі.

Наразі інформації про розмір підвищення немає. Відсоток індексації стане відомий наприкінці зими 2026 року після появи остаточних показників щодо рівня інфляції в країні та зростання заробітної плати.

Як свідчать попередні розрахунки, орієнтовно розмір підвищення становитиме 12,1%.

При цьому підвищення стосуватиметься лише базового розміру пенсії, без доплат.

Раніше писали, що безробітні громадяни теж мають право на зарахування страхового стажу для пенсії, якщо зареєстровані у Центрі зайнятості. Однак самого такого статусу недостатньо, необхідно також, щоб сплачувалися внески.

Також повідомлялося, що громадяни мають повідомляти ПФУ про зміну реквізитів та перехід на інший банк. Це потрібно, щоб кошти надійшли на нові рахунки, достатньо лише написати відповідну заяву.