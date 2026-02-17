Мінімальна пенсія 2026 — хто має право на підвищену виплату у 7,8 тис. грн

Чоловік пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні деякі категорії громадян мають право на гарантований державою підвищений рівень мінімальної пенсії. У 2026 році йдеться про суму у 7,8 тис. грн, тоді як за загальними правилами мінімальний рівень пенсії дорівнює 2,59 тис. грн.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Хто має право на підвищену мінімальну пенсію

Відповідно до пенсійного законодавства, на підвищену мінімальну пенсійну виплату мають право шахтарі. Вони можуть оформити таку пільгову пенсію за віком за наступних умов:

Якщо були у складі державної воєнізованої аварійно-рятувальної служби вугільної галузі, відповідно до Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах/роботах з особливо шкідливими та складними умовами; Якщо здійснювали видобуток вугілля, залізної руди, руди кольорових і рідкісних металів, марганцевих, уранових, магнієвих руд, працюючи повний робочий день на підземних роботах відповідно до Списку №1; Були зайняті на роботах у шахтобудівних підприємствах на підземних видах робіт повний робочий день за Списком № 1; Якщо є рідними вищевказаних категорій громадян.

Для таких працівників діють особливі вимоги до страхового стажу:

для чоловіків — потрібно мати щонайменше 25 років стажу (з яких щонайменше 10 років на вищезазначених роботах) після 50 років;

для жінок — треба мати мінімум 20 років, з яких сім з половиною років на вказаних роботах, після 50 років.

Який передбачений розмір пенсії для шахтарів

Розмір пенсійних виплат для такої категорії осіб становить 80% від заробітної платні незалежно від місця останньої роботи. Однак є мінімальний розмір, що обмежується трьома прожитковими мінімумами для непрацездатних осіб.

З січня 2026 року шахтарям автоматично перерахували мінімальну пенсійну виплату. Згідно з новими показниками закону "Про Держбюджет-2026", прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс на 234 грн, до 2 595 грн.

З огляду на це, змінився показник для мінімальної пенсії для шахтарів. Виплата для таких громадян зросла з 7000 грн до 7785 грн.

Як змінився розмір мінімальної пенсії

Цього року були перераховані пенсії для людей із мінімальними та максимальними виплатами.

Згідно з законом "Про Держбюджет-2026", мінімальна пенсія зросла з 2 361 грн до 2 595 грн. Вона дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.

Також зміни торкнулися максимальних пенсій. Якщо у 2025 році максимальна пенсія становила 23,61 тис. грн, то з січня 2026 року сягнула 25,95 тис. грн.

За законодавчими нормами, пенсія не може перевищувати десятиразовий розмір прожиткового мінімуму.

