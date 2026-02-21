Підвищення пенсій навесні — чому частині українців не перерахують виплати

Чоловік похилого віку. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На початку весни в Україні для більшості пенсіонерів можуть проіндексувати виплати на основі отриманих показників щодо рівня інфляції та динаміки зростання заробітної плати. Такий підхід покликаний осучаснити пенсії, однак він торкнеться не всіх.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама

Читайте також:

Як зміняться пенсії українців навесні

Українським громадянам обіцяють не просто продовжувати надання пенсій, а їх підвищити для певного покриття зростання цін в країні. Очікується, що у березні індексація пенсійних виплат становитиме близько 12%. Такий показник визначили на основі:

розміру інфляції в Україні;

зростання зарплати.

За інформацією Пенсійного фонду, якщо базовий розмір пенсії виявиться нижчим за мінімальний, то держава зобов'язана доплатити різницю.

За правилами, розмір індексації не може бути вищим за суму у 1,5 тис. грн. Через це навіть за більш суттєвого підвищення людині нарахують не вище вказаної суми. Також виплата не може бути меншою за 100 грн.

Кому можуть не проіндексувати пенсійні виплати

У березні 2026 року індексація пенсій не торкнеться кількох категорій громадян. А саме:

Тих, хто вийшов на заслужений відпочинок за останні три роки (у 2024, 2025 та початку 2026-го). Це пояснюється тим, що пенсію таких громадян вже розраховано на основі нової, вищої середньої заробітної плати; Хто отримує максимальні пенсії. Якщо виплата перевищує 10 прожиткових мінімумів (цього року це 25 950 грн), то індексації виплат таким особам не передбачена; Хто має право на спецпенсії (зокрема, йдеться про суддів та прокурорів).

Також через індексацію деякі громадяни можуть втратити право на вікові надбавки (70+, 75+, 80+ років). Окрім того, більша сума пенсії після індексації може скасувати право на житлові субсидії чи інші соцпільги, які розраховують на основі доходів людини.

Що ще варто знати про підвищення пенсії

Якщо знати коефіцієнт підвищення пенсії, то громадяни можуть самотужки підрахувати приблизну весняну надбавку.

На базі коефіцієнта індексації (Кі) треба лише виконати такі дії:

взяти свою основну суму пенсії;

помножити на коефіцієнт;

від отриманої суми відняти попередній базовий розмір.

Різниця стане орієнтовною доплатою до основного розміру пенсійної суми.

Раніше ми писали, що в Україні на підвищення розміру пенсії зможуть розраховувати держслужбовці. Їм передбачена виплата у розмірі 60% від суми зарплати, тоді як більшість громадян отримують не вище 30% від доходу.

Ще повідомлялося, що цього року пенсіонери мають право отримувати не тільки базову пенсію, а й спецдоплати. Йдеться про додаткові роки стажу, що перевищує встановлену норму.