ПриватБанк нараховує по 350 грн за деякі операції: як отримати

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть отримувати компенсації за новою кешбек-ініціативою за здійснення деяких фінансових операцій, зокрема через "Приват24". За інформацією фінустанови, мінімальна сума винагороди стартуватиме з 350 грн.

Умови нарахування кешбеку в ПриватБанку

Йдеться про можливість долучитися до програми, що передбачає нарахування кешбеку за здійснення відправлення/отримання грошових переказів через Western Union на картки міжнародної платіжної системи Mastercard.

Протягом чотирьох місяців клієнти будуть отримувати за відповідні фінансові операції грошові бонуси.

За умовами акції, щомісячно на кожному етапі банк нараховуватиме кешбек від 350 до 35 000 грн. Обиратимуть по 111 переможців рандомним шляхом через сервіс. З-поміж учасників, які виконають умови акції, виплатять:

100 переможцям — по 350 грн;

10 переможцям — по 3 500 грн;

одному переможцю — 35 000 грн.

Загалом за весь період кешбек-програми буде визначено 444 переможці.

Як отримати від 350 грн у ПриватБанку

Згідно з правилами, отримати кешбек за програмою від ПриватБанку і Mastercard можна буде всім, хто одержить/надішле переказ через Western Union. Участь в акції не потребуватиме додаткової реєстрації. При цьому мінімальний розмір переказу має бути не менш ніж 1 000 грн (або еквівалент).

До участі допускаються виключно картки Mastercard від ПриватБанку, а самі перекази Western Union будуть доступні у гривні, доларах та євро.

Одержувати міжнародні перекази чи відправляти гроші по Україні можна наступним чином:

у застосунку або на сайті "Приват24";

через термінали самообслуговування/банкомати;

через контакт-центри або онлайн-чати банку;

у банківських відділеннях.

Кешбек переможцям нарахують лише на гривневу картку Mastercard від ПриватБанку. Якщо учасник отримає переказ на валютну картку Mastercard і не матиме гривневої картки, то для нарахування кешбеку її необхідно буде відкрити.

Результати розіграшу кешбеку публікуватимуть щомісяця на сторінці акції. Усім переможцям надійде push-повідомлення у застосунок "Приват24" або на електронну пошту.

