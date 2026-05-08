ПриватБанк пропонує лояльні умови: на які послуги передбачені знижки у травні

Державна фінустанова "ПриватБанк" у травні 2026 року запровадила пільгові умови на деякі послуги, зокрема на обслуговування рахунків та здійснення частини переказів. Знижки передбачені як для простих громадян, так і для бізнес-клієнтів.

Які передбачені вигоди для клієнтів ПриватБанку

Як повідомляють у фінустанові, у травні українцям будуть доступні кілька видів послуг за вигідними цінами. Зокрема, для клієнтів передбачена дія пільгових тарифів для здійснення міжнародних переказів у "Приват24". Знижена вартість буде актуальна тільки до кінця поточного місяця:

комісія в 1% замість 1,5% на перекази з закордонних карток на картки ПриватБанку;

комісія в 1% замість 2% (мінімально 50 грн) на перекази з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки (щонайменше 50 грн).

Відповідні правила поширюються на операції в застосунку та веббанкінгу. Щоб скористатися, та зробити переказ, необхідно виконати такі кроки:

з іноземної карти — у меню "Переказати"/"Переказ на картку " (веб-версія);

на закордонну карту — аналогічно у застосунку чи порталі (з валютної картки у USD/EUR).

При цьому відкрити цифрову валютну картку можна за лічені хвилини у дистанційному форматі у "Приват24". Після чого можна відразу купувати валюту.

"Робимо все, щоб ви могли підтримувати зв’язок із близькими, де б ви не були. Переказуйте швидко. Підтримуйте своїх", — повідомляють у банку.

Пільги для бізнесу від ПриватБанку

Також у травні у держбанку передбачені пільги для мікро- та малого бізнесу. Підприємці зможуть розраховувати на підтримку у вигляді пільгових умов обслуговування рахунків, а також використання послуг еквайрингу.

Згідно з умовами, пропозиція доступна фізичним особам-підприємцям (як виняток — сфера програмування) та юридичним особам (окрім бюджетних/благодійних організацій), які ще не мають рахунків і планують підключити новий вид еквайрингу в банку. Очікується, що пільги будуть актуальні за тарифом "Бізнес Стандарт" протягом 90 днів, фінустанова гарантує обслуговування на безплатній основі.

