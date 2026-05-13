ПриватБанк нарахує клієнтам на картки 3 500 грн: що треба зробити у травні

Смартфон, банківське відділення. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" мають можливість отримати компенсацію за новою програмою у розмірі 3 500 грн, яку нараховують щомісяця 10 учасникам за здійснення деяких переказів через Western Union. Також передбачені інші грошові бонуси.

Про те, як отримати на картку гроші від держбанку, розповідає редакція Новини.LIVE.

Правила нарахування компенсацій клієнтам ПриватБанку

До 10 серпня 2026 року щомісяця клієнти державної фінустанови, які здійснюватимуть відправлення або отримання грошових переказів через Western Union на картки Mastercard, матимуть можливість отримати грошові бонуси. За цей час кілька разів розіграють грошові компенсації.

Зокрема, 3 500 грн отримають 40 переможців, тобто по 10 клієнтів щомісяця. Більші шанси є на отримання кешбеку у 350 грн. Такі суми розіграють серед 400 переможців або по 100 клієнтів щомісяця.

Найбільша винагорода чекає чотирьох переможців, яких обиратимуть щомісяця. Очікується нарахування кешбеку у 35 000 грн.

Читайте також:

Згідно з правилами програми, загалом фінустанова обере 444 переможці акції.

Як взяти участь у розіграші ПриватБанку

Згідно з умовами, нова програма від ПриватБанку та Mastercard передбачає наступне:

Охопить всіх, хто отримає або надішле перекази через Western Union; Сума переказу не повинна бути меншою за 1 000 грн (чи еквівалент у валюті); Можуть брати участь виключно картки Mastercard від ПриватБанку; Грошові перекази Western Union будуть доступні у гривні, доларах та євро; Участь у програмі не передбачає додаткової реєстрації.

Кожен з клієнтів, який просто зробить переказ Western Union, дотримавшись вищевказаних вимог, автоматично буде долучений до розіграшу кешбеку від держфінустанови.

Отримувати міжнародні перекази чи відправляти гроші по Україні можна у такі способи:

у застосунку та на сайті "Приват24";

через термінали самообслуговування/банкомати;

через контакт-центри або онлайн-чат банку;

банківські відділення.

"Усім переможцям акції організатор надішле push-повідомлення в мобільний застосунок Приват24 або на електронну пошту. Результати розіграшу кешбеку будемо публікувати щомісяця на цій сторінці", — додали у банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк може блокувати рахунки військових, як і решті клієнтів. Причиною є перевірки у разі появи підозр щодо легальності операцій. Зокрема, фінустанова може блокувати кошти, якщо було вказано менший грошовий оборот, ніж надходить на рахунок, виникла підозра, що карткою почали користуватися сторонні особи, є інформація негативного характеру від інших банків.

Ще Новини.LIVE писали, які передбачені вигоди для клієнтів ПриватБанку у травні. За даними фінустанови, клієнтам доступні кілька видів послуг за вигідною вартістю. Зокрема, клієнти можуть скористатися пільговими тарифами на міжнародні перекази у "Приват24" до кінця цього місяця.