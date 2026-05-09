ПриватБанк надав ширші можливості Оплати частинами: що пропонують

До 14 червня 2026 року у держфінустанові "ПриватБанк" змінили правила послуги "Оплата частинами" під час безвідсоткової купівлі товарів на виплат. У клієнтів з'явилась можливість розділити загальну суму на значно більшу кількість платежів за умови дотримання певних вимог.

Кому доступні ширші можливості "Оплати частинами" у ПриватБанку

За інформацією банку, до середини червня для клієнтів ПриватБанку є нагода скористатися вигідними умовами для покупок з послугою "Оплата частинами". Йдеться про розділення суми товару на значно більшу кількість платежів, що дозволить скоротити обтяження на власний бюджет.

Такі умови поширюються на придбання товарів для дому, саду та городу під час літнього сезону у магазинах-партнерах: техніка, садовий інвентар та меблі.

"Створюйте атмосферу затишку вдома та на дачі. Купуйте в "Оплату частинами" техніку, садовий інвентар чи меблі, розділивши вартість на ще більшу кількість платежів у наших магазинах-партнерах", — йдеться у повідомленні.

Скористатися можливістю долучитися до відповідної програми можна за таких умов:

Бути повнолітнім клієнтом (18+); Мати одну з карт: "Універсальна", "Універсальна Gold", преміальні карти Mastercard/Visa від ПриватБанку; Доступний на картках ліміт за "Оплатою частинами"; Покупки можливі у магазинах: "7 Континент", "АРС-кераміка", Vse-motobloki, UA-Motors, Instrumentarium, Bosch, Teploradost, GTM, "Стіл і Стілець", "Лео Кераміка", COMFY, Foxtrot, Allo, Citrus, Rozetka, Epicentrk, Nova Liniya та DniproM.

Як скористатися пропозицією вигідних покупок через ПриватБанк

Для того, щоб взяти участь в акційній програмі щодо розділення вартості товарів на більшу кількість платежів з сервісом "Оплата частинами", не потрібно спеціально реєструватися.

Необхідно тільки підтвердити участь в акції, зробивши купівлю товару в одному з обраних магазинів-партнерів.

У банку нагадали, що сервіс "Оплата частинами" передбачає надання миттєвого безвідсоткового кредитування, що дає змогу купувати товари, розділивши на рівні платежі.

За рахунок цього можна:

відразу купити бажаний товар без додаткової комісії, щомісячно сплачуючи рівними сумами;

здійснювати покупки як дистанційно в інтернеті 24/7, так і в магазинах;

закривати кредит достроково у "Приват24".

Дізнатися про власний ліміт за "Оплатою частинами" можна в мобільному застосунку у меню:

необхідно відкрити пункт "Сервіси";

перейти в розділ "Кредити";

відкрити опцію "Оплата частинами".

