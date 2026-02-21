Кредитні канікули для військовослужбовців — які умови у 2026 році

Гроші й банківське відділення. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Для українських захисників, мобілізованих та резервістів продовжують діяти спеціальні пільги у сфері кредитування. Наприклад, фінустановам заборонено нараховувати таким клієнтам відсотки, пеню та штрафи. Ці умови діють на час проходження служби.

Детальніше про кредитні пільги для військових

У Міноборони підкреслюють, що умови отримання пільги залежать від статусу військовослужбовця:

для мобілізованих та резервістів кредитні канікули розпочинаються з першого дня призову й тривають до моменту звільнення. Їх не скасують, навіть якщо військовослужбовець служитиме в тилу, а не в районі бойових дій;

для військових, які підписали контракт з Міноборони, діють дещо інші правила: списати відсотки можна буде лише після того, як захисник побуває на фронті хоча б один день. Пільга активується з моменту такої участі та зберігається на весь подальший час служби.

Однак пільга не діє для контрактників, які весь час перебувають у тилу, а також для іноземців та осіб без громадянства у лавах Збройних сил України (ЗСУ). Також пільга не стосується кредитів, які були оформлені, щоб купити:

житло (наприклад, об’єкт незавершеного будівництва);

автомобіль;

енергетичне обладнання (сонячні панелі, вітроустановки з інверторами), якщо держава компенсує відсотки.

Як оформити пільгу у 2026 році

Щоб банк припинив нараховувати відсотки за кредитом, сам військовослужбовець або ж хтось із членів його родини, має надати кредитору:

Військовий квиток або посвідчення офіцера. Довідку за формою 5 (про проходження служби). Витяг із наказу про призначення (якщо у формі 5 не вказано вид служби). Для контрактників: Документ, що підтверджує участь у бойових діях (довідка за формою 12 або документи для отримання статусу УБД). Для дружин/чоловіків: Свідоцтво про шлюб.

Усі необхідні довідки видаються стройовою частиною за місцем проходження служби.

Раніше ми розповідали, коли надходять перші виплати військовослужбовцям, які підписали перший контракт із ЗСУ. Йдеться про одноразову грошову допомогу, розмір якої може сягати понад 33 000 гривень. Ще розповідали, як з 1 березня нараховуватимуться виплати родинам загиблих захисників. Відомо, зокрема, що ці нарахування щороку індексуватимуться.