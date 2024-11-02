Плюси і мінуси переказів на IBAN — що треба знати

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні вже місяць діє обмеження на карткові перекази, яке становить 150 тис. грн. Проте, якщо ви використовуєте IBAN замість номера картки, ви можете перерахувати більшу суму.

Про те, чим відрізняється IBAN-переказ від звичайного, розповідає "Фокус".

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З 1 жовтня в Україні набрали чинності нові обмеження на карткові перекази: ліміт становить 150 тис. грн для переказів з карток фізичних осіб. Ці заходи запроваджені через численні порушення, які призвели до масштабних операцій. Водночас, обмеження не стосуються бізнесу, і при переказах на IBAN отримувача лімітів немає. Експерти розповіли, як це вплине на оподаткування учасників переказів.

Раніше в Нацбанку зазначали, що обмеження на перекази на картки мають на меті ускладнити роботу схем, відомих як "дропи". Адвокат і керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько стверджує, що це дійсно знижує активність користувачів таких схем, оскільки банки та фінансовий моніторинг мають більше можливостей для контролю при використанні IBAN.

"IBAN-платежі містять більше даних про відправника та отримувача: їхні реквізити, ІПН, призначення платежу. Це ускладнює використання "дропів" — підставних осіб для переказу сумнівних коштів. У випадку переказів між картками (p2p) відстежити та обґрунтовано пов’язати джерело коштів складніше", — пояснив він.

Цю думку підтримує податкова консультантка Олександра Томашевська, яка зазначає, що ризик шахрайства значно знижується при переказах на IBAN.

"При переказі за реквізитами IBAN власник рахунку бачить прізвище, ім’я особи-отримувача коштів, може написати заяву на повернення коштів, точно знаючи отримувача. Тобто платежі з рахунку на рахунок за IBAN більш безпечні", — сказала вона.

Отже, використання IBAN є важливим для банків, оскільки дозволяє їм отримати повну інформацію про відправника та отримувача. Таким чином, система забезпечує миттєве формування досьє на учасників банківської транзакції.

"IBAN-платіж можна порівняти з рентгенівським знімком переказу — він показує всю внутрішню структуру операції. Банки отримують не просто номер рахунку, а повний комплект даних. Така прозорість дає банкам потужні інструменти контролю та, що очевидно, підвищує прозорість — це ускладнює використання так званих "дроп-рахунків" для проведення сумнівних операцій", — пояснив адвокат Яків Воронін.

Він також зазначив, що схеми з підставними особами стають надзвичайно ризикованими при використанні IBAN.

"У 2024 році банки вже розірвали відносини з понад 80 тис. клієнтами через участь у схемах "дропів" — і це ще до нововведень. Відсотковий ризик блокування рахунків всіх учасників схеми за умов використання IBAN стає максимальним. IBAN стає фільтром — він не забороняє перекази, а робить їх максимально прозорими для багатьох видів контролю", — зазначив адвокат.

Яку інформацію отримає податкова завдяки переказам на IBAN

Клієнтів банківських установ, які використовують карткові перекази, цікавить, як перекази на IBAN можуть вплинути на їх податкові зобов’язання. Відповідно до податкового законодавства, фізичні особи зобов’язані сплачувати податок на доходи у розмірі 20% та військовий збір у розмірі 1,5%.

"Податкова потенційно може аналізувати перекази, що здійснюються через IBAN, як додатковий дохід фізичних осіб, особливо якщо платежі регулярні або значні за обсягом. Згідно з чинним законодавством, будь-який дохід фізичних осіб, що не звільнений від оподаткування, підлягає сплаті податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору. Якщо фізична особа не задекларувала такий дохід, податкова може ініціювати перевірку та виставити зобов’язання щодо сплати податків", — пояснив Ясько.

Експерт вважає, що наявність ідентифікаційного номера платника податків (ІПН) у платіжних документах під час переказів на IBAN спростить виявлення незадекларованих доходів податковими органами. Однак наразі Державна податкова служба (ДПС) не має прямого доступу до банківських операцій фізичних осіб, тож інформація про звичайні транзакції залишиться недоступною. Лише операції, визнані банком підозрілими, стануть відомими ДПС.

"ДПС не є безпосереднім учасником цієї системи, тому напряму інформацію не отримує. Але є одне "але" — всі фінансові установи, включаючи банки та небанківські установи, зобов'язані проводити фінансовий моніторинг операцій відповідно до законодавства", — пояснив Воронін.

Отже, банки повідомляють ДПС про підозрілі транзакції, і теоретично під перевірку може потрапити майже будь-який IBAN-переказ. Проте на практиці увагу зазвичай привертають регулярні надходження великих сум, платежі без чітко вказаного призначення та перекази від юридичних осіб на рахунки фізичних осіб. Законопроєкт про податки наразі очікує на підпис президента, і якщо його буде затверджено, загальне податкове навантаження на такі перекази становитиме 23%.

"Тобто з кожної тисячі гривень "незрозумілого" доходу за законодавством доведеться сплатити 230 гривень податків. А якщо суми значні — навантаження, відповідно, серйозніше. Поки що навантаження дещо нижче — 19,5%, тобто 190 грн податків з 1000 грн", — сказав експерт.

Як можна не платити шалені податки за перекази

Експерти зазначають, що тим, хто раніше отримував або відправляв значні суми на карткові рахунки, тепер доведеться легалізувати ці операції: декларувати доходи або проводити транзакції через власний ФОП чи юридичну особу. Інакше, попереджають спеціалісти, можливе з’ясування відносин із податковою та ймовірна необхідність сплатити нараховані ДПС податки.

"При цьому важливо розуміти: сам факт отримання коштів через IBAN ще не є підставою для нарахування податків, основне тут — економічна суть операції та її призначення", — вважає Воронін.

Проте попри нові вимоги, експерти поки не вбачають підстав для значного зростання уваги податківців до карткових переказів українців, якщо операції не виглядають підозрілими. Отже, громадяни й надалі користуватимуться переказами як на карткові рахунки, так і на IBAN.

"Переказувати кошти на карту іншої особи не заборонено, і переслідувати усіх громадян України за те, що вони проводять законні операції по рахунках, і складно, і дорого для податкових органів", — резюмувала Томашевська.

Що ще варто знати

Нагадаємо, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що українцям, які використовують свої банківські рахунки для відмивання коштів, доведеться сплатити додаткові податки. Використання рахунків для таких транзитних операцій може призвести до значних фінансових витрат.

Ми також писали, що в Національному банку України зберігають тверду позицію щодо запровадження посилених вимог до карткових переказів українців. Відповідний крок покликаний запобігти ухиленню від сплати податків.