Чи анулюють пеню у разі помилкової сплати — яку відповідь надали у податковій

Люди підписують документи. Фото: Unsplash

Іноді трапляються випадки, коли платники податків в Україні помилково сплачують пеню яку, наприклад, нарахували податківці за невчасну сплату податків. Однак не усі українці знають, що штрафну санкцію можна анулювати у деяких випадках.

Про це розповіли у Головному управлінні Державної податкової служби у Волинській області.

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Так, пеня не нараховується взагалі, або ж її можна анулювати, якщо платник податків випадково здійснив оплату на інший бюджетний рахунок. Помилкову оплату фіксують у податковій службі на підставі заяви на повернення надміру або помилково сплачених коштів від платника податків. Її потрібно написати у довільній формі та надати представник ДПС впродовж 1 095 днів з моменту проведення оплати.

"У заяві обов'язково потрібно зазначити напрям перерахування таких коштів — на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету", — йдеться у повідомленні.

Якщо не платити податки — яким буде штраф

Податкову пеню почнуть нараховувати одразу після того, як мине встановлений законодавством термін для погашення узгодженого грошового зобов’язання.

Платник може самостійно визначити суму податкового зобов'язання, і тоді пеню нараховують після спливу 90 календарних днів, після останнього дня граничного строку сплати грошового зобов'язання.

Нарахування припиняться, якщо платник перекаже гроші на відповідний бюджетний рахунок.

Раніше ми писали, хто з ФОПів може не сплачувати військовий збір. З 2025 року розмір податку зріс до 5%.

Також нагадаємо, що в Україні змінюють штрафи для підприємців, які порушать строки звітності. Відомо, що їм доведеться платити більше.