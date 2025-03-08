Пеня і податки — що варто знати ФОПам про штрафи

Чоловік підписує документи. Фото: Unsplah

Питання невиконання податкових зобов'язань та нарахування пені за несплату податків, є актуальним не лише для підприємців, а й для фізичних осіб. Податкова пеня — вид фінансової санкції за несвоєчасну сплату податків, яка збільшує фінансове навантаження на громадянина, тож у нього не завжди є можливість її сплатити.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати підприємцям про нарахування пені.

Читайте також:

Пеня за несплату податків — коли нараховують та який розмір

Як пояснили у ГУ Державної податкової служби у Волинській області, відповідно до статті 129 Податкового Кодексу України, пеня стосується податкового боргу, її нараховують після того, як закінчується встановлений законодавством термін погашення узгодженого грошового зобов’язання.

Якщо платник самостійно визначає, якою буде сума грошового зобов'язання, пеню нараховують після спливу 90 календарних днів, після останнього дня граничного строку сплати грошового зобов'язання. Пеню більше не нараховуватимуть, коли платник перекаже гроші на відповідний бюджетний рахунок.

"Пеня нараховується за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов'язання, включаючи день погашення, з розрахунку 100% річних облікової ставки Національного банку України. Санкція діє на кожен такий день", — зауважили податківці.

Коли можна анулювати пеню

Скасувати пеню та грошове зобов'язання можна, якщо є такі підстави, як:

строк давності закінчився;

вини платника у порушенні строків немає;

пеню призначили на грошові зобов’язання та / або податковий борг спадкодавців;

у разі помилкової сплати податків на інший бюджетний рахунок (без порушення законодавчо визначеного строку).

Необхідно мати докази того, що ФОП не винен у порушенні. Інакше доведеться заплатити і податок, і штраф, і пеню.

Нагадаємо, ФОПи можуть не вказувати у деклараціях деякі види доходів. Відповідно, їм не обов'язково сплачувати податки.

Також нещодавно ми пояснювали, хто з ФОПів може не сплачувати військовий збір. З 2025 року розмір податку становить 5%.