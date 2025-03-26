Аннулируют ли пеню в случае ошибочной уплаты — какой ответ предоставили в налоговой

Люди подписывают документы. Фото: Unsplash

Иногда бывают случаи, когда налогоплательщики в Украине ошибочно платят пеню которую, например, насчитали за несвоевременную уплату налогов. Однако не все украинцы знают, что штрафную санкцию можно аннулировать в некоторых случаях.

Об этом рассказали в Главном управлении Государственной налоговой службы в Волынской области.

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Так, пеня не начисляется вообще, или же ее можно аннулировать, если налогоплательщик случайно произвел оплату на другой бюджетный счет. Ошибочную оплату фиксируют в налоговой службе на основании заявления на возврат излишне или ошибочно уплаченных средств от налогоплательщика. Его нужно написать в произвольной форме и предоставить представитель ГНС в течение 1 095 дней с момента проведения оплаты.

"В заявлении обязательно нужно указать направление перечисления таких средств - на погашение денежного обязательства и/или налогового долга по другим платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, независимо от вида бюджета", — говорится в сообщении.

Если не платить налоги - каким будет штраф

Налоговую пеню начнут начислять сразу после того, как пройдет установленный законодательством срок для погашения согласованного денежного обязательства.

Плательщик может самостоятельно определить сумму налогового обязательства, и тогда пеню начисляют по истечении 90 календарных дней, после последнего дня предельного срока уплаты денежного обязательства.

Начисления прекратятся, если плательщик переведёт деньги на соответствующий бюджетный счёт.

Ранее мы писали, кто из ФЛП может не платить военный сбор. С 2025 года размер налога вырос до 5%.

Также напомним, что в Украине меняют штрафы для предпринимателей, которые нарушат сроки отчетности. Известно, что им придется платить больше.