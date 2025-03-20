Штрафи від банків — хто найчастіше карає українців під час війни

Хлопець закрив обличчя руками. Фото: Unsplash

В українських банках не полюбляють, коли позичальник прострочить платіж за кредитом або не вчасно оформить страховку. Тому штрафи клієнти отримують навіть під час повномасштабної війни, коли більшість населення має фінансові труднощі. Так, наприклад, у 2024 році загальний обсяг стягнутих 61 працюючим банком штрафів та пені зменшився лише на 0,6% (на 1,8 млн грн).

Про це йдеться в офіційній звітності на сайті Національного банку України.

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У документі є інформація про усі штрафи та пені, вона не поділяється на фізичних і юридичних осіб. Як свідчать дані, торік 26 банків збільшили обсяг стягнутих штрафів та пені, водночас така ж кількість фінустанов по-різному зменшила стягнення з клієнтів.

Серед банків, які у 2024 році почали рідше штрафувати клієнтів та стягувати з них гроші належать:

"ПриватБанк" — кількість стягнень стала меншою на 60,6 млн грн;

"Сенс Банк" — на 6,3 млн грн;

МТБ Банк — на 4,6 млн грн;

"Банк інвестицій і заощаджень" — на 1,8 млн грн;

"Оксі Банк" — на 986 тис. грн (на 73,7%), до 351 тис. грн.

Скриншот: НБУ. Фото: перелік банків, які почали рідше штрафувати клієнтів

Водночас до найбільш непохитних банків, тобто таких, які рідко пробачали клієнтам помилки, належать:

"Укрексімбанк" — розмір стягнень зріс на 27,7 млн грн, до 47,4 млн грн;

"А–Банк" – на 17,2 млн грн, до 33,7 млн грн;

"Ощадбанк" — на 16,4 млн грн, до 29,6 млн грн.

"Укргазбанк" — на 7,4 млн грн, до 22,5 млн грн;

Банк "Кредит Дніпро" — на 2,9 млн грн, до 3,5 млн грн.

Скриншот: НБУ. Фото: які банки найчастіше штрафують клієнтів

При цьому у банківському секторі є фінустанови, які у 2023 та 2024 роках взагалі відмовилися від практики стягування штрафів та пені. Це, найчастіше, корпоративні структури (які обслуговують бізнес), тому їхня клієнтська база невелика.

Раніше стало відомо, що українські банки у 2025 році жорсткіше перевірятимуть представників бізнесу. Під оновлені правила фінансового монітиронгу потраплять, наприклад, нові клієнти, юридичні особи та бізнес, який часто виконує грошові перекази між пов’язаними компаніями без реальних товарних поставок.

Також ми розповідали, що фінустановам стане простіше розкривати банківську таємницю про своїх клієнтів. Усе тому, що НБУ рекомендує включити в договір про обслуговування клієнтів пункт щодо дозволу обмінюватися інформацією з іншими банками.