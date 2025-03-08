ВІйськовий збір для ФОПів у 2025 році — кому дозволили ігнорувати податок

Чоловік рахує гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні фізичні-особи підприємці I и II груп, повинні сплачувати військовий збір, розмір якого у 2025 році складає 5%. Однак деякі з ФОПів мають вагому підставу для того, щоби не платити цей податок.

Про це розповіли у Головному управлінні Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

Читайте також:

Військовий збір — хто з підприємців може не платити

Таке право, зокрема, мають фізичні особи-підприємці-платники єдиного податку І та ІІ груп, якщо їх податкова адреса знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих РФ територіях України.

Як зауважили податківці, мова про період з першого числа місяця, коли почалися бойові дії, виникла загроза бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території. Не платити податок можна до останнього числа місяця, у якому бойові дії були завершені, загроза нівельована або територія звільнена від російських окупантів.

Таким ФОПам не потрібно заповнювати декларацію платника єдиного податку за період, коли вони не сплачували єдиний податок та військовий збір. Якщо підприємець скористався своїм правом та вирішив не сплачувати податок, він не отримає від контролюючого органу відповідні авансові внески.

"Податкові зобов’язання з військового збору нараховуються лише за періоди, коли збір було сплачено та відображено в декларації.

Штрафи та пеня за несплату або неповну сплату авансових внесків з військового збору до таких платників не застосовуються", — підкреслили податківці.

Хто ще може скористатися податковими пільгами

Єдиний соціальний внесок за себе можна не платити ФОПам, якщо вон паралельно працюють — за трудовим договором чи контрактом. Тоді ЄСВ сплачує роботодавець за найманого працівника. Так само від сплати внесків звільнені пенсіонери (за віком, за інвалідністю, за вислугою років) та особи з інвалідністю будь-якої групи.

Нагадаємо, що українці за кордоном повинні сплачувати податки з доходів за загальними правилами. Але вони можуть уникнути подвійного оподаткування.

Також нещодавно ми пояснювали що таке податкова вимога. Документ можуть отримати лише деякі ФОПи.