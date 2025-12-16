Доставка карток у ПриватБанку стане платною — скільки коштуватиме послуга

Картка ПриватБанку і смартфон. Фото: Новини.LIVE

Вже за кілька тижнів, а саме з 1 січня 2026 року, державний ПриватБанк скасує одну із державних послуг. Клієнтам доведеться платити 80 гривень.

Редакція Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Зміни для клієнтів з ПриватБанку з 1 січня

Йдеться про відправлення банківських карток по Україні та в деякі інші країни. Раніше на сайті банку зазначалося, що зараз клієнти не платять за шість видів замовлень на рік незалежно від типу карти:

карта "Універсальна";

карта "Універсальна Gold";

карта для виплат (пенсійна, для соцвиплат);

карта для виплат Gold (зокрема й пенсійна, для соціальних виплат тощо);

карта "Ключ до рахунку";

преміальна карта.

Однак з першого дня 2026 року це зміниться. Так, очікується, що ПриватБанк встановить фіксований тариф на рівні 80 гривень з ПДВ за доставку карток в міста України. Щодо перевипущених карток, то на ці відправлення в банку діятимуть диференційовані тарифи за сервіс.

Як доставити картку

Наразі отримати картку від ПриватБанку можуть клієнти в Україні та ще у 48 державах світу. Можна перевипустити діючу картку або ж відкриту нову цифрову карту у застосунку "Приват24" та замовити послугу з доставки пластикової.

Щоб замовити картку у мобільному додатку потрібно:

відкрити меню "Усі картки";

знайти необхідну карту для перевипуску;

зайти в налаштування карти;

натиснути "Замовити картку";

замовити доставку карти.

Картку доставлятимуть 24 години, якщо замовник живе в Україні. Якщо за кордоном, то картку доставить кур'єр Нової пошти через один-два тижні. Доставка Укрпоштою триває від одного тижня до 30 днів.

Раніше ми розповідали, кому доступні валютні перекази у ПриватБанку та що для цього потрібно. Також ми писали, що ПриватБанк дозволяє знімати готівку у банкоматі без пластикової картки. Відомо, як це зробити.