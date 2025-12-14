Як надіслати долари чи євро на картку — умови ПриватБанку

Людина з банківською карткою в руці. Фото: Новини.LIVE

В Україні люди найчастіше переказують з картки на картку певні суми у гривнях. Дехто не знає, що так само можна робити з іноземною валютою. Така послуга доступна, наприклад, у ПриватБанку.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Переказ з картки на картку ПриватБанку

Отже, валютні перекази з картки на картку регулює постанова №5 Національного банку України. Такі операції можливі лише між найближчими родичами. У ПриватБанку вважають, що ними є:

чоловік, дружина;

брат, сестра;

син, донька.

Як переказати валюту з картки на картку ПриватБанку

Послуга буде доступною лише після того, як ви надасте банку документ для підтвердження спорідненості. ПриватБанку їх можна надсилати в онлайн-чаті, попередньо відсканувавши.

Якщо це батьки чи діти, тоді можна надати свідоцтво про народження. Якщо дружина хоче надіслати валюту своєму чоловікові або навпаки — знадобиться свідоцтво про шлюб.

Важче надіслати долари чи євро племіннику. У такому випадку, як правило, банки можуть вимагати:

свідоцтво про народження клієнта, який хоче переказати кошти;

свідоцтво про народження брата чи сестри, де будуть вписані спільні батьки;

свідоцтво про народження племінника, де видно, що ваш брат/сестра – це його батько/мати.

Якщо хоча б один документ не допоможе встановити ступінь спорідненості — банк може заблокувати переказ.

Раніше ми розповідали, що у ПриватБанку діють ліміти на купівлю доларів. Відомо, про які суми йдеться. Ще ми писали, що ПриватБанк запровадив нові можливості для своїх клієнтів. Деякі з них можуть виконувати онлайн-розрахунки в автоматичному режимі у соцмережах.