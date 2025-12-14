Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Валютні перекази у ПриватБанку — для кого доступні

Валютні перекази у ПриватБанку — для кого доступні

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 07:01
Як надіслати долари чи євро на картку — умови ПриватБанку
Людина з банківською карткою в руці. Фото: Новини.LIVE

В Україні люди найчастіше переказують з картки на картку певні суми у гривнях. Дехто не знає, що так само можна робити з іноземною валютою. Така послуга доступна, наприклад, у ПриватБанку.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Переказ з картки на картку ПриватБанку

Отже, валютні перекази з картки на картку регулює постанова №5 Національного банку України. Такі операції можливі лише між найближчими родичами. У ПриватБанку вважають, що ними є:

  • чоловік, дружина;
  • брат, сестра;
  • син, донька.

Як переказати валюту з картки на картку ПриватБанку

Послуга буде доступною лише після того, як ви надасте банку документ для підтвердження спорідненості. ПриватБанку їх можна надсилати в онлайн-чаті, попередньо відсканувавши. 

Якщо це батьки чи діти, тоді можна надати свідоцтво про народження. Якщо дружина хоче надіслати валюту своєму чоловікові або навпаки — знадобиться свідоцтво про шлюб.

Важче надіслати долари чи євро племіннику. У такому випадку, як правило, банки можуть вимагати:

  • свідоцтво про народження клієнта, який хоче переказати кошти;
  • свідоцтво про народження брата чи сестри, де будуть вписані спільні батьки;
  • свідоцтво про народження племінника, де видно, що ваш брат/сестра – це його батько/мати.

Якщо хоча б один документ не допоможе встановити ступінь спорідненості — банк може заблокувати переказ.

Раніше ми розповідали, що у ПриватБанку діють ліміти на купівлю доларів. Відомо, про які суми йдеться. Ще ми писали, що ПриватБанк запровадив нові можливості для своїх клієнтів. Деякі з них можуть виконувати онлайн-розрахунки в автоматичному режимі у соцмережах. 

ПриватБанк євро грошові перекази валюта долари
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації