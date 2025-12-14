Як надіслати долари чи євро на картку — умови ПриватБанку

Валютні перекази у ПриватБанку — для кого доступні
В Україні люди найчастіше переказують з картки на картку певні суми у гривнях. Дехто не знає, що так само можна робити з іноземною валютою. Така послуга доступна, наприклад, у ПриватБанку.
Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Переказ з картки на картку ПриватБанку
Отже, валютні перекази з картки на картку регулює постанова №5 Національного банку України. Такі операції можливі лише між найближчими родичами. У ПриватБанку вважають, що ними є:
- чоловік, дружина;
- брат, сестра;
- син, донька.
Як переказати валюту з картки на картку ПриватБанку
Послуга буде доступною лише після того, як ви надасте банку документ для підтвердження спорідненості. ПриватБанку їх можна надсилати в онлайн-чаті, попередньо відсканувавши.
Якщо це батьки чи діти, тоді можна надати свідоцтво про народження. Якщо дружина хоче надіслати валюту своєму чоловікові або навпаки — знадобиться свідоцтво про шлюб.
Важче надіслати долари чи євро племіннику. У такому випадку, як правило, банки можуть вимагати:
- свідоцтво про народження клієнта, який хоче переказати кошти;
- свідоцтво про народження брата чи сестри, де будуть вписані спільні батьки;
- свідоцтво про народження племінника, де видно, що ваш брат/сестра – це його батько/мати.
Якщо хоча б один документ не допоможе встановити ступінь спорідненості — банк може заблокувати переказ.
