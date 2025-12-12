Купівля валюти у ПриватБанку — які правила та ліміти у грудні 2025 року

Продаж валюти у ПриватБанку — скільки доларів можна купити
У грудні 2025 року українські банки дозволяють купувати клієнтам іноземну валюту. Наприклад, у державному ПриватБанку виконати цю операцію можна як у відділеннях, так і у мобільному додатку Приват24.
Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Яку валюту продають у ПриватБанку
Для початку треба визначитись, де саме ви хочете купити валюту. Як йдеться на сайті ПриватБанку, у грудні зробити в наявності є така валюта:
- долар США (USD), євро (EUR), англійський фунт стерлінгів (GBP), швейцарський франк (CHF), чеська крона (CZK), польський злотий (PLN) — у касах;
- долар США (USD), євро (EUR) — у "Приват24";
- долар США (USD), євро (EUR) — терміналах самообслуговування.
Цю ж валюту клієнти можуть продати ПриватБанку. Недоступними є лише операції з російським рублем.
Які правила для продажу валюти
Якщо сума валюти для придбання більша за 400 тисяч гривень в еквіваленті, то клієнт має надати документи, які підтверджують джерело походження коштів, та пройти ідентифікацію. Мінімальну суму у валюті, яку можуть замовити клієнти у ПриватБанку — 300 доларів або 300 євро.
Зняти готівку теж можна, але тут діють певні обмеження:
- якщо треба гривня — на день банк дозволяє знімати 100 тисяч гривень;
- якщо треба валюта — 100 тисяч гривень в еквіваленті на день.
Замовити готівку можна у мобільному додатку "Приват24". Для цього потрібно обрати розділ "Сервіси" потім "Послуги" та пункт "Замовлення готівки".
Раніше ми розповідали про послугу "Зняти гроші без картки" у ПриватБанку. Відомо, які ліміти діють. Також ми писали про оновлення тарифів на міжнародні перекази у ПриватБанку. Вони будуть зниженими до кінця січня 2026 року.
Читайте Новини.LIVE!