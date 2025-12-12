Купівля валюти у ПриватБанку — які правила та ліміти у грудні 2025 року

Додаток Приват24 на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2025 року українські банки дозволяють купувати клієнтам іноземну валюту. Наприклад, у державному ПриватБанку виконати цю операцію можна як у відділеннях, так і у мобільному додатку Приват24.

Яку валюту продають у ПриватБанку

Для початку треба визначитись, де саме ви хочете купити валюту. Як йдеться на сайті ПриватБанку, у грудні зробити в наявності є така валюта:

долар США (USD), євро (EUR), англійський фунт стерлінгів (GBP), швейцарський франк (CHF), чеська крона (CZK), польський злотий (PLN) — у касах;

долар США (USD), євро (EUR) — у "Приват24";

долар США (USD), євро (EUR) — терміналах самообслуговування.

Цю ж валюту клієнти можуть продати ПриватБанку. Недоступними є лише операції з російським рублем.

Які правила для продажу валюти

Якщо сума валюти для придбання більша за 400 тисяч гривень в еквіваленті, то клієнт має надати документи, які підтверджують джерело походження коштів, та пройти ідентифікацію. Мінімальну суму у валюті, яку можуть замовити клієнти у ПриватБанку — 300 доларів або 300 євро.

Зняти готівку теж можна, але тут діють певні обмеження:

якщо треба гривня — на день банк дозволяє знімати 100 тисяч гривень;

якщо треба валюта — 100 тисяч гривень в еквіваленті на день.

Замовити готівку можна у мобільному додатку "Приват24". Для цього потрібно обрати розділ "Сервіси" потім "Послуги" та пункт "Замовлення готівки".

