ПриватБанк встановив тарифи на перекази за кордон — скільки треба заплатити зараз

Людина тримає телефон у руках. Фото: Unsplash

Банки та платіжні сервіси встановлюють різні тарифи за міжнародні перекази у доларах чи євро. Наприклад, у ПриватБанку виконувати ці операції можна за особливими умовами до кінця 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Тарифи на міжнародні перекази у ПриватБанку

Уся інформація щодо міжнародних переказів є на офіційному сайті банку. Так, до кінця цього року ПриватБанк встановив тарифи на міжнародні перекази через застосунок Приват24.

Скільки у ПриватБанку коштують міжнародні перекази

Зокрема, удвічі дешевшим є переказ з картки на міжнародну картку через застосунок. Розмір комісії — 1% (мінімум 50 грн). Переказ з карти на міжнародну карту не через сервіси ПриватБанку також коштує 1%.

Скільки коштує відправити переказ з картки на картку у ПриватБанку. Скриншот: ПриватБанк

При цьому за кожен переказ з карти Mastercard закордонної фінустанови на карту ПриватБанку через Приват24 треба платити по 1%.

З карти Visa закордонного банку на карту ПриватБанку у застосунку Приват24 розмір комісії є аналогічним —1%.

За міжнародні перекази зі сторонніх сервісів (Quasi Cash операції) з клієнтів стягують по 2%.

Раніше ми розповідали, кому з клієнтів ПриватБанк виплатить до 50 тисяч гривень. Дізнавайтесь також, як клієнтам ПриватБанку захистити гроші від аферистів.