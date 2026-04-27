Грошове забезпечення військовослужбовців: як нараховуватимуть оклади та "бойові" у травні

Військові на навчаннях, гроші в гаманці. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовці Збройних сил України та інших силових формувань отримують грошове забезпечення двічі на місяць. Основна частина окладу надходить на банківські картки у першій половині місяця, тоді як премії та додаткові виплати, зокрема "бойові", нараховуються після 20 числа. Розмір виплат визначається низкою чинників — від місця служби до складності та характеру виконуваних завдань.

Новини.LIVE розповідають, скільки виплатять військовослужбовцям у травні 2026 року.

Грошове забезпечення військових формується відповідно до чинних нормативних документів. Серед ключових — Порядок виплати грошового забезпечення, затверджений наказом Міністерства оборони України від 7 червня 2018 року №260, наказ Міноборони від 22 травня 2017 року №280, а також рішення Міністра оборони України від 16 січня 2024 року №183/уд. Наразі нових змін чи доповнень до цих актів не ухвалювали, тому у травні виплати здійснюватимуться за раніше встановленими правилами.

Яку мінімальну суму отримають захисники

Базовий рівень грошового забезпечення залежить від звання та вислуги років. Військові з досвідом служби до одного року на посадах рядового, сержантського, старшинського або офіцерського складу отримують щонайменше 20 130,05 грн на місяць без урахування додаткових надбавок і премій.

Скільки нарахують "бойових" у травні

Розмір доплат, зокрема так званих бойових, безпосередньо пов’язаний із місцем служби та виконуваними завданнями:

30 000 грн — для військових, залучених до виконання бойових чи спеціальних завдань — це може включати підготовку до бойових дій, управління підрозділами, логістичне забезпечення, розмінування, протиповітряну оборону або охорону критичної інфраструктури;

50 000 грн — отримують військовослужбовці, які працюють у штабах, органах військового управління та командних структурах, що координують дії підрозділів, у тому числі поза зонами активних бойових дій;

100 000 грн — така доплата передбачена для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на передовій.

Окремо діє накопичувальна виплата у розмірі 70 000 грн. Вона нараховується тим військовим, які сумарно провели не менше 30 днів на лінії зіткнення або в тилу противника, виконуючи бойові чи спеціальні завдання.

Крім регулярних виплат, частина військовослужбовців у травні може отримати одноразову допомогу — зокрема оздоровчі виплати, підйомну допомогу або матеріальну підтримку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в уряді планують змінити умови нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям. Для захисників хочуть запровадити контрактну форму служби з диференційованою оплатою. Міноборони працює над тим, щоб якнайшвидше впровадити нову систему.

