Виплати військовослужбовцям у квітні: розмір основних окладів та доплат

Військовослужбовці на навчаннях.

Військові, які несуть службу в Збройних силах України та інших військових формуваннях отримують виплати двічі на місяць. Основний оклад зараховують на картки в першій половині місяця, премії та бойові — після 20 числа. Суми залежать від місця служби, складності виконуваних задач та інших факторів.

Новини.LIVE розповідають, які суми українські захисники отримають у квітні 2026 року.

Що входить в грошове забезпечення військовослужбовців

Розмір щомісячних та одноразових виплат регулюється низкою документів. Це:

Порядок виплати грошового забезпечення військовим та окремим категоріям осіб, затверджений наказом Міністерства оборони України від 7 червня 2018 року №260. Наказ Міноборони від 22 травня 2017 року №280 щодо організації фінансового забезпечення підрозділів ЗСУ (зі змінами). Рішення Міністра оборони України від 16 січня 2024 року №183/уд.

Станом на березень 2026 року ніяких змін та доповнень до цих нормативно-правових актів не вносилося. Тож у квітні військовослужбовцям нарахують грошове забезпечення за тим же принципом, що і раніше.

Яким буде мінімальний оклад захисника у квітні

Військовослужбовці, стаж служби яких менше одного року на посадах рядового, сержантського, старшинського або офіцерського складу, отримують мінімум 20 130,05 грн. Це гарантований базовий рівень грошового забезпечення без урахування додаткових премій та бойових надбавок.

Читайте також:

Розмір "бойових" та доплат у квітні

Сума додаткових виплат для військовослужбовців визначається місцем служби та характером виконуваних завдань.

Зокрема, 30 тисяч гривень передбачено для тих, хто виконує бойові чи спеціальні завдання відповідно до наказів — йдеться про інтенсивну підготовку до бою, управління військами, забезпечення логістики, розмінування, протиповітряний захист і охорону критичної інфраструктури на землі.

Винагороду у 50 тисяч гривень отримують військові, які працюють у структурах військового управління, штабах і командних органах, що координують підрозділи, зокрема й за межами зон активних бойових дій.

Максимальну доплату — 100 тисяч гривень — нараховують бійцям, які безпосередньо беруть участь у боях на передовій, діють на тимчасово окупованих територіях або у "сірій зоні" між позиціями Сил оборони та противника. До цієї категорії також належать ракетні війська, артилерія та підрозділи протиповітряної оборони.

Окрім цього, діє накопичувальна доплата у розмірі 70 тисяч гривень. Її виплачують тим військовим, які сумарно провели щонайменше 30 днів на лінії зіткнення або в тилу ворога, виконуючи бойові чи спеціальні завдання.

Деякі захисники отримають у квітні одноразові доплати — оздоровчі, підйомну та матеріальну допомогу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які стипендії отримують курсанти вищих військових навчальних закладів. На суму виплат впливають курс навчання, рівень успішності, наявність соціального статусу. Для дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачені окремі умови.

Також Новини.LIVE писали про доплати військовослужбовцям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та відзначені державними нагородами. Розмір надбавки залежить від типу нагороди та мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня року, в якому нараховуються виплати.

Часті запитання

Яка буде зарплата у військових у 2026 році?

Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців становитиме 20 130 грн, якщо цей показник не буде змінено на законодавчому рівні. За цієї ж умови "бойові" складатимуть 30 000 грн, 50 000 грн або 100 000 грн — залежно від місця служби та складності виконуваних задач.

За що платять 30 000 грн військовим?

За виконання бойових (спеціальних) завдань згідно з наказами, але за межами лінії зіткнення. Це може бути розмінування, протиповітряне прикриття, охорона критичної інфраструктури та забезпечення у районах бойових дій.