Головна Фінанси Пільги на комуналку для УБД: в яких числах мають прийти виплати у квітні

Пільги на комуналку для УБД: в яких числах мають прийти виплати у квітні

Дата публікації: 5 квітня 2026 16:34
Пільги на комуналку для УБД: в яких числах мають прийти виплати у квітні
Посвідчення УБД в руках, гроші та рахунки за комунальні послуги на столі. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій користуються пільгами на комунальні послуги. Ці пільги монетизуються та щомісяця надходять на картки захисників у грошовій формі.

Новини.LIVE розповідають, в яких числах УБД мають отримати компенсацію за комуналку у квітні.

Коли УБД приходять пільги на комуналку

Відповідно до Порядку надання пільг у грошовій формі з оплати житлово-комунальних послуг, затвердженого Кабміном України, нарахування пільги на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється щомісяця.

Пенсійний фонд має розглянути заяву про надання пільги протягом 10 робочих днів, а рішення про призначення чи відмову надсилається протягом 3 днів.

Списки на виплату компенсацій за комуналку ПФУ формує щомісяця до 25 числа. Після їх затвердження гроші перераховують на банківські картки пільговиків. Зазвичай це відбувається 5 числа наступного місяця, але інколи виникають затримки й кошти приходять пізніше цієї дати на декілька днів.

Яку суму повертають за комуналку УБД

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачає такі пільги для УБД:

  • 75% — на квартплату;
  • 75% — на газ, опалення, електроенергію, водопостачання, водовідведення, вивіз сміття;
  • 75% — на паливо для оселі, що немає централізованого опалення.

Спочатку пільговик самостійно сплачує повну суму за отримані житлово-комунальні послуги. Щомісяця на його рахунок повертають 75% від вартості цих послуг.

Варто зазначити, що 75% знижки на комуналку надається лише в межах установлених державою норм. Наприклад, для розрахунку пільг на квартплату та опалення береться до уваги площа не більше ніж 21 кв. м на кожного мешканця плюс 10,5 кв. м на домогосподарство загалом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки отримують співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Штат ТЦК складається с військовослужбовців, держслужбовців та працівників. Зарплати їм нараховують за різним принципом. 

Також Новини.LIVE писали, яким буде мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців у квітні. Розмір виплат може відрізнятися в кожному окремому випадку. При цьому є гарантований мінімум, нижче якого захисники не отримують.

Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
