Виплати від Естонії: хто отримає грошову допомогу у розмірі 42 000 грн

Люди похилого віку, гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україні відбувається чергова хвиля реєстрації у програмі представництва "Естонської ради у справах біженців" з надання фінансової допомоги на підприємництво. Подати заявки для участі у ній можуть жителі тільки одного з регіонів до 25 червня 2026 року.

Про те, хто може розраховувати на виплати, розповідають Новини.LIVE.

Хто отримає грошову допомогу від Естонії у 42 000 грн

За інформацією організаторів, йдеться про реалізацію "Програми екстреної підтримки засобів до існування", що охоплює Безлюдівську громаду Харківської області.

Метою відповідної програми є посилення засобів для існування для вразливих домогосподарств, що постраждали через війну, створення нових джерел доходів та підтримка громадян у досягненні прожиткового мінімуму.

Домогосподарствам нададуть грошову допомогу на започаткування чи відновлення економічної діяльності.

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Під час розгляду заявки розглядатимуть соціальну та фінансову вразливість домогосподарств. Подавати заявки мають право такі соціально вразливі категорії населення:

Домогосподарства, де є внутрішньо переміщені особи (ВПО); Родини, де бодай один безробітний віком понад 50 років; Домогосподарства з трьома і більше дітьми до 18-ти років; Родини з дітьми до двох років; Домогосподарства з неповнолітніми дітьми, які очолюють самотні матері чи батьки; Родини, де є люди з інвалідністю І-ІІ групи, хронічними хворобами, потребують дорогого лікування; Домогосподарства з людьми похилого віку від 60 років; Родини, де всі віком 18-49 років є безробітними.

Перевагу нададуть заявникам, у яких немає постійного працевлаштування та доходів. Також пріоритет нададуть ВПО та мешканцям громади, які постраждали внаслідок війни.

Які документи необхідні та як подати заявку на виплати

За даними організації, громадяни повинні мати щонайменше один із таких документів:

підтвердження реєстрації в населеному пункті з "Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії";

меддовідка про поранення/отримання психологічних травм через бойові дії;

підтвердження втрати годувальника через війну;

довідка про інвалідність у результаті війни;

акт про пошкодження/руйнування майна;

довідка переселенця;

посвідчення учасника бойових дій (УБД).

Обов'язкова умова: громадяни не отримували подібну допомогу від ERC або інших організацій за останній рік.

Кошти нададуть на птахівництво, розведення корів, свинарство, кролівництво, козівництво, інше тваринництво, виробництво харчової продукції, надання послуг та тепличне господарство у розмірі від 29 000 до 42 000 грн.

Для попередньої реєстрації у програмі, громадяни мають заповнити спеціальну форму до 23:59 24 червня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, кому передбачається надання допомоги для осіб з інвалідністю І-ІІІ групи у розмірі від 200 000 до 1 000 000 грн. Йдеться про громадян, які постраждали через військову агресію РФ. Така допомога призначається та виплачується Пенсійним фондом. У 2026 році уряд врегулював процедуру надання виплати.

Ще Новини.LIVE розповідали, що влітку в одній з областей деякі громадяни отримають допомогу за програмою, що реалізують за фінпідтримки США. У її рамках передбачається надання на бізнес до 4 100 євро. Громадяни лише в одній з областей мають право подавати заявки, розробивши попередньо фінансовий план.