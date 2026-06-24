Виплати від UNHCR Ukraine: де на заході країни приймають заявки у червні

Люди похилого віку, грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

24 червня 2026 року в одній із західних областей України відкрилась реєстрація на грошову допомогу від UNHCR Ukraine, що є представництвом Aгенції ООН у справах біженців. Подати заявки зможуть жителі одразу двох міст.

Про те, кому і де доступна допомога, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто отримав право на виплати від UNHCR Ukraine у червні

Йдеться про реалізацію проєкту у партнерстві з благодійним фондом "Право на захист". Мобільні групи збору даних працюватимуть у містах Шептицький та Городок Львівської області.

Долучитися до нього можуть кілька категорій громадян, яких безпосередньо торкнулася війна:

Внутрішньо переміщені особи (за останні 45 днів), які залишили оселі через загрозу життю, атаки чи обов’язкову евакуацію. Переселенці (від 46 днів до 6 місяців), які вимушено переїхали через війну. Біженці, які повернулися з-за кордону після виїзду у зв’язку з воєнними діями (протягом 12 місяців і не раніше трьох місяців).

Основними критеріями відбору для останніх двох категорій є:

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дохід на одного члена родини за місяць не повинен перевищувати суму у 8 300 грн;

близькість до лінії фронту/умови проживання/склад родини/наявність вразливості.

Важливо також те, що громадяни можуть звернутися за консультацією щодо реєстрації, навіть якщо отримували подібіні виплати від інших міжнародних фондів, однак відтоді минуло понад три місяці.

Розмір виплат коливатиметься від 10 800 до 12 300 грн (для кожного в родині).

Як громадянам зареєструватися на виплати

За інформацією організаторів, прийом заявників у Львівській області буде відбуватися за попереднім записом. Для реєстрації необхідно заповнити електронну форму.

Після цього представники фонду у телефонному режимі повідомлять, коли необхідно прийти на індивідуальний прийом у разі відповідності критеріям проєкту. Заявки будуть приймати до 15:00 24 червня 2026 року.

"Після запису в електронну чергу необхідно очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних. Дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги", — йдеться у повідомленні.

Громадяни мають підготувати документи для остаточної реєстрації (оригінали):

паспорт та податковий номер (ІПН);

довідку ВПО (підтвердження переміщення);

свідоцтво про народження дітей;

банківську картку (номер рахунку IBAN);

документи, що підтвердять інвалідність/опіку.

Також важлива присутність усіх членів родини у пункті реєстрації, окрім маломобільних людей та дітей до трьох років. Для них реєстрація буде можлива за оригіналами документів за наявності меддовідки.

Остаточні рішення про можливість реєстрації будуть ухвалювати фахівці фонду після проведення особистої співбесіди та здійснення перевірки на відповідність усім вимогам проєкту.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у червні в одному з регіонів відкрили реєстрацію на грошову допомогу у 10 800 грн. Одержати право на неї можуть громадяни, які постраждали від війни та мають вразливості: люди 60+, громадяни з І-ІІІ групою інвалідності та люди з хворобами.

Ще Новини.LIVE розповідали, хто зможе отримати допомогу від Естонії. Програма поширюється на одну з громад Харківського регіону. Виплати доступні вразливим домогосподарствам, які постраждали від війни. Їх можна буде спрямувати, зокрема, на розвиток сільського господарства та виробництво продуктів харчування. Розмір виплат становить від 29 000 до 42 000 грн.