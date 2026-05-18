Головна Фінанси Кошти з картки спишуть: до якої дати треба використати Нацкешбек

Дата публікації: 18 травня 2026 17:55
Нацкешбек треба використати до 30 червня: українців попередили про списання коштів
Сайт програми “Національний кешбек”, банківська картка, гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Кошти, накопичені на картках за програмою "Національний кешбек", потрібно використати до 30 червня. Невикористані до кінця зазначеної доби накопичення повернуться до державного бюджету.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України, передають Новини.LIVE

Чи продовжать для українців Нацкешбек

У відомстві додали, що з 1 липня програма "Національний кешбек" продовжить працювати у звичному режимі. Кошти за покупки українських товарів нараховуватимуться як завжди та виплачуватимуться після 20 числа наступного місяця за попередній.

Виплати за покупки, здійснені у квітні, українці отримають на картки наприкінці травня. Їх також треба використати до 30 червня.

Кешбек за травневі покупки, виплатять відповідно вже у липні. Надалі нарахування відбуватиметься за стандартним графіком.

Читайте також:

Куди можна витратити кошти Нацкешбеку

Як нагадали у Мінекономіки, карткою Національного кешбеку можна розрахуватися за:

  • комунальні та поштові послуги;
  • продукти;
  • медичні вироби та ліки українського виробництва;
  • книжки;
  • друковану продукцію.

Крім того, кешбек можна переказати на благодійність, зокрема як донати на підтримку Збройних сил України.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що український уряд продовжив "Національний кешбек". Програма реалізується за диференційованим принципом. Він передбачає два рівні кешбеку залежно від структури імпорту в окремих товарних категоріях.

Також Новини.LIVE писали, скільки коштів виплатили українцям за програмою "Національний кешбек". Більшість громадян витратили його на оплату комунальних послуг. Вітчизняний бізнес завдяки ініціативі отримав щонайменше 20 мільярдів виторгу.

Мінекономіки банківські карти Національний кешбек
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
