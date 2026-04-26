Головна Фінанси Українцям повертають гроші за комуналку: якою буде компенсація з травня

Українцям повертають гроші за комуналку: якою буде компенсація з травня

Дата публікації: 26 квітня 2026 08:45
Повернення коштів за комунальні послуги: як українцям отримати компенсацію
Квитанція й гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні пунктам евакуації, транзитним центри і приймальним пунктам по-новому нараховують грошові компенсації за комунальні послуги та паливо. Йдеться про виплати за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Відповідні зміни ухвалив уряд. 

Про це йдеться у постанові Кабміну України №405, повідомляє Новини.LIVE

Кому компенсують витрати на комунальні послуги

Компенсацію надають власникам або орендарям об’єктів, які після рішень органів влади, надаються евакуйованим людям. Йдеться як про державні, так і приватні приміщення. Тобто, виплати передбачені тим, хто надає громадянам житло у пунктах евакуації. 

Детальніше про компенсацію у 2026 році

Претендент на отримання компенсації сам визначає, яку суму має отримати. Вона розраховується за фактичними витратами, також враховується, яка частина приміщення використовується і скільки людей у ньому перебуває.

Для розрахунку береться формула з відповідними коефіцієнтами площі та завантаження. Якщо евакуйовані зайняли усе приміщенні, тоді компенсують усю суму витрат. Йдеться про компенсацію за основні комунальні послуги:

  • газ;
  • електроенергія;
  • опалення;
  • гарячу воду;
  • централізоване водопостачання та водовідведення; вивезення відходів;
  • абонентське обслуговування.

Компенсація нараховується щомісяця — до 25 числа (у грудні — до 23-го) на банківський рахунок.

Як отримати компенсацію

Власник або орендар приміщення готує пакет документів:

  • заяву на компенсацію;
  • акт про розміщення евакуйованих із зазначенням площі приміщення, кількості ліжко-місць і рівня їх заповненості;
  • підтверджувальні рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний період;
  • розрахунок суми витрат (вказується в заяві).

Їх можна подати онлайн на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Документи подаються до 10 числа місяця, після звітного.

Як повідомляли Новини.LIVE, через порушення у нарахуваннях, споживачам повернуть частину сплачених за комунальні послуги коштів. Очікується, що підприємства повернуть понад 400 000 гривень. Відомо, хто саме отримає гроші. 

Ще Новини.LIVE повідомляли, для кого може подорожчати електроенергія з 1 травня. На зміни варто чекати тим, хто опалює оселю електрикою. Сезонний тариф буде актуальним тільки до 30 квітня. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
