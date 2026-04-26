Повернення коштів за комунальні послуги: як українцям отримати компенсацію

Українцям повертають гроші за комуналку: якою буде компенсація з травня
В Україні пунктам евакуації, транзитним центри і приймальним пунктам по-новому нараховують грошові компенсації за комунальні послуги та паливо. Йдеться про виплати за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Відповідні зміни ухвалив уряд.
Про це йдеться у постанові Кабміну України №405, повідомляє Новини.LIVE.
Кому компенсують витрати на комунальні послуги
Компенсацію надають власникам або орендарям об’єктів, які після рішень органів влади, надаються евакуйованим людям. Йдеться як про державні, так і приватні приміщення. Тобто, виплати передбачені тим, хто надає громадянам житло у пунктах евакуації.
Детальніше про компенсацію у 2026 році
Претендент на отримання компенсації сам визначає, яку суму має отримати. Вона розраховується за фактичними витратами, також враховується, яка частина приміщення використовується і скільки людей у ньому перебуває.
Для розрахунку береться формула з відповідними коефіцієнтами площі та завантаження. Якщо евакуйовані зайняли усе приміщенні, тоді компенсують усю суму витрат. Йдеться про компенсацію за основні комунальні послуги:
- газ;
- електроенергія;
- опалення;
- гарячу воду;
- централізоване водопостачання та водовідведення; вивезення відходів;
- абонентське обслуговування.
Компенсація нараховується щомісяця — до 25 числа (у грудні — до 23-го) на банківський рахунок.
Як отримати компенсацію
Власник або орендар приміщення готує пакет документів:
- заяву на компенсацію;
- акт про розміщення евакуйованих із зазначенням площі приміщення, кількості ліжко-місць і рівня їх заповненості;
- підтверджувальні рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний період;
- розрахунок суми витрат (вказується в заяві).
Їх можна подати онлайн на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Документи подаються до 10 числа місяця, після звітного.
