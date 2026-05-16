Пільги та виплати військовим після звільнення з полону: що доступно у травні 2026 року

Повернення українських військових з російського полону триває, і разом із цим дедалі більше родин цікавляться, яку підтримку гарантує держава після звільнення. У 2026 році для колишніх полонених передбачені не лише грошові виплати, а й лікування, реабілітація, соціальні гарантії та окремі трудові права. Частина допомоги оформлюється автоматично, але деякі виплати потребують заяви та підтвердження статусу.

Водночас для захисників діють нові правила щодо відстрочки, відпустки та звільнення зі служби, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

Виплати після полону військовим

Перше, на що має право кожен звільнений захисник — це одноразова державна допомога у розмірі 100 000 гривень. Ці кошти виплачуються одразу після того, як офіційно встановлено факт перебування у полоні.

Щоб не чекати місяцями, зараз процедуру максимально спростили: подати заяву можна онлайн через сайт Міністерства розвитку громад чи портал Національного інформаційного бюро (НІБ).

Окрім "підйомних", за кожен повний рік перебування в неволі держава нараховує ще по 100 000 гривень щорічної допомоги. Якщо поки воїн був у полоні, ці гроші отримувала його родина, то після звільнення право на виплати переходить безпосередньо до нього.

Головне — переконатися, що у вас є довідка від НІБ, яку тепер можна замовити просто електронним листом.

Виплати сім’ям військовополонених у 2026 році

Під час перебування у полоні військовослужбовець не втрачає право на грошове забезпечення. Зберігається і додаткова винагорода у 100 тисяч гривень.

Якщо військовий заздалегідь оформив особисте розпорядження, гроші отримують зазначені ним члени родини. Якщо такого документа немає, то за правилами, які діють з 2025 року, половину виплат перераховують найближчим родичам, а іншу половину накопичують на особистому рахунку військового. Після повернення з полону ці кошти виплачують захиснику.

Лікування після полону військових

Після звільнення військові мають право на повне медичне обстеження, лікування та психологічну допомогу. До пакета входять аналізи, консультації лікарів, діагностика та подальші рекомендації щодо реабілітації.

Окрему увагу приділяють психологічному відновленню, адже багато звільнених військових потребують тривалої підтримки після пережитого. Також держава гарантує соціальну адаптацію, санаторне лікування та професійну перекваліфікацію.

За наявності висновку ВЛК військовий може поїхати на лікування за кордон. Крім цього, колишні полонені мають право на безоплатну юридичну допомогу — від консультацій до представництва в суді.

Статус УБД після полону

Для військових, які перебували у полоні, продовжує діяти механізм автоматичного отримання статусу учасника бойових дій. Дані вносяться до реєстру ветеранів без необхідності окремо подавати заяву.

З 2025 року поранення, контузії та захворювання, отримані в полоні, офіційно прирівнюються до бойових. Це дає право на повний пакет пільг, компенсацій, безоплатне лікування та реабілітацію.

Також звільнені з полону можуть розраховувати на першочергове забезпечення житлом, ваучери на навчання, кредитні канікули та збереження робочого місця на весь період полону і ще на шість місяців після повернення.

Відпустка 90 днів та звільнення з армії

Після звільнення з полону військовий має право на 90 днів оплачуваної відпустки. Вона надається без додаткових умов і з повним збереженням грошового забезпечення.

Таку відпустку не можна ділити на частини, а відкликати людину можуть лише за її згодою.

Крім того, колишні полонені мають право звільнитися зі служби, якщо не хочуть продовжувати її далі. Також вони можуть оформити відстрочку від мобілізації через ЦНАП, а її продовження у більшості випадків відбувається автоматично кожні 90 днів.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує змінити підхід до формування грошового забезпечення військовослужбовців. Зокрема, його планують прив’язати до середнього рівня заробітної плати в Україні та запровадити обов’язкову індексацію окладів захисників. У разі ухвалення ініціативи виплати мають стати більш прогнозованими та адаптованими до економічних змін.

