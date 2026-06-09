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Головна Фінанси Компенсації поставили на паузу: чому не заплатять за знищені авто

Компенсації поставили на паузу: чому не заплатять за знищені авто

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 14:03
Компенсації за пошкоджені війною авто відклали: кому заплатять насамперед
Пошкоджене після обстрілу авто, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Українцям, чиї автомобілі були знищені або серйозно пошкоджені внаслідок російської агресії, наразі не варто розраховувати на компенсації з державного бюджету. У пріоритеті залишається фінансування програми "еВідновлення" 

Про це заявила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Галина Остаповець у коментарі Новини.LIVE.

В умовах обмежених бюджетних можливостей основні ресурси спрямовують насамперед на допомогу українцям, які потребують житла. Таких наразі - мільйони. 

"Якщо ми говоримо про спалені автівки — то для мене пріоритет саме люди,  які виїхали з ТОТ, їм немає де жити й в них немає доступу до домівок, тому що Росія окупувала", — зазначила Остаповець.

Власникам понівечених автівок рекомендують не чекати швидких виплат, а збирати всі можливі докази та подавати заявки через міжнародні механізми відшкодування. Фінансовий тягар за знищене майно у майбутньому має повністю лягти на країну-агресора. 

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Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть вимагати компенсацію за моральну шкоду, завдану війною. Водночас суди визначають розмір таких виплат індивідуально для кожного випадку. Під час розгляду справ враховують пережиті страждання, їхній вплив на життя людини, а також принципи справедливості та розумності.

Також Новини.LIVE повідомляли, що власники та орендарі приміщень, які безкоштовно розміщують ВПО, можуть отримати компенсацію витрат на комунальні послуги та паливо. Сума виплат залежить від фактичних витрат, площі приміщення та кількості людей, яких там розмістили.

авто житло компенсація єВідновлення майно
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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