Військовим почали блокувати банківські картки: які виплати не мають права арештовувати

Військовослужбовець, банківська картка в руці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Військовим можуть заблокувати банківські картки навіть під час війни. Виконавча служба має на це повне право. Найчастіше рахунки "заморожують" через несплачені кредити, аліменти, штрафи або податки.

Як відновити доступ до коштів, якщо ви опинилися серед боржників, розповідає Новини.LIVE з посиланням на "Мережу права".

Після запуску провадження виконавець надсилає до банку постанову про блокування. Після цього картка миттєво перестає працювати - жодних попереджень клієнт не отримує.

Які кошти не мають права заблокувати

Попри загальні правила, закон забороняє чіпати деякі види військових виплат.

До них належать:

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щомісячне базове грошове забезпечення;

додаткові фронтові виплати (так звані "бойові");

одноразова допомога після поранення;

цільові кошти, виділені на лікування або реабілітацію;

спеціальні соціальні виплати родичам та сім'ям військових.

На практиці ж часто буває по-іншому. Банківські програми автоматизовані і не розрізняють походження грошей. Якщо вони бачать рахунок, то блокують його повністю — разом із захищеними бойовими виплатами.

Що робити для розблокування картки

Спочатку перевірте додаток "Дія" або Єдиний реєстр боржників. Там вказано номер виконавчого провадження та контакти виконавця.

Далі потрібно написати офіційну заяву на ім'я виконавця про зняття арешту. До неї обов'язково додають папери, які доводять джерело походження грошей:

довідка з військової частини про отримання щомісячного грошового забезпечення;

виписка з банку про рух коштів, де видно призначення платежів;

копія військового квитка для підтвердження вашого статусу;

документи про соціальний характер виплат, якщо це гроші за поранення чи допомога родині.

Якщо виконавець ігнорує звернення, його бездіяльність можна оскаржити. Для цього подають офіційну скаргу вищому керівництву виконавчої служби або позовну заяву до суду.

Юристи наголошують, що судові інстанції у таких конфліктах зазвичай стають на бік військових, якщо походження грошей підтверджено усіма документами.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, які ліміти діють у червні для переказів без підтверджених доходів. Для громадян із середнім рівнем ризику дозволено переказувати до 100 тис. грн на місяць, а для клієнтів із підвищеним рівнем ризику — до 50 тис. грн. Обмеження стосуються як переказів за номером картки, так і операцій за реквізитами IBAN.

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