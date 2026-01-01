Пільги для військових — які знижки діють в аптеках, кафе й магазинах у січні

Військові відпочивають після виконання завдання. Фото: Генштаб, Telegram

Багато українських компаній та брендів надають військовослужбовцям різні бонуси знижки та пільги. Зокрема захисники можуть придбати за спеціальними цінами квитки, ліки, їжу та інше.

Новини.LIVE розповідають детальніше, які знижки доступні військовим у січні 2026 року.

Транспорт

Через застосунок "Армія+" можна придбати до 4 залізничних квитків зі спеціального військового резерву Укрзалізниці. Квитки доступні від 5 діб до 6 годин до відправлення, якщо на звичайні місця квитків немає.

АЗС

П'ять мереж автозаправних станцій надають військовим знижки на пальне, меню кафе та товари маркетів:

ОККО — до 5 грн знижки на кожен літр пального, 20% на кафе і 10% на товари в маркеті;

WOG — до 5 грн знижки на кожен літр пального, 20% на кафе і 10% на маркет;

UKRNAFTA — до 3 грн знижки на пальне, 30% на кафе і 10% на маркет;

AUTOTRANS — до 4 грн знижки на пальне, 10 грн на каву і 10% на товари магазину;

Parallel — до 4 грн знижки на пальне, 20% на кафе і 10% на маркет.

Послуги доставлення

Нова пошта пропонує діючим військовослужбовцям надсилати й отримувати посилки у прифронтових регіонах за 1 гривню.

Послуга діє у шести прифронтових областях: Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській.

Їжа та напої

Мережа Lviv Croissants надає захисникам 15% знижки на комбо: будь-який круасан + американо або американо з молоком.

Спорядження та інші товари

У січні військовослужбовцям надають знижки на одяг та інші товари такі компанії:

UTactic — 10% знижки на товари сайту (форма, спорядження, аксесуари);

BGN Armo — 10% знижки на весь асортимент (кріплення для оптичних прицілів, полум'ягасники, аксесуари для ДКМ);

Балістика — 15% знижки на бронезахист і спорядження;

Ukrarmor — 10% знижки на спорядження, одяг, взуття та інші товари;

Rozetka — до 30% знижки на амуніцію, інструменти, товари для дому тощо.

Відпочинок

Видавництво "Наш Формат" пропонує захисникам 15% знижки на всі книжки (паперові, електронні, аудіо).

Крім того, у застосунку захисники можуть згенерувати 2 штрихкоди для купівлі квитків у кінотеатрах Multiplex за 60 грн. Пропозиція діє на стандартні місця категорії Good та на всі сеанси, крім кінотеатрів у ТРЦ ЦУМ та ТРЦ "Караван" у Києві.

Медицина

Військові можуть отримати 20% знижки на всі неакційні товари фармацевтичної компанії "Дарниця" в аптеках-партнерах. Для цього достатньо раз на місяць згенерувати персональний штрихкод у розділі партнера в Армія+ та показати його на касі в аптеці.

Раніше ми розповідали, що військових зі статусом учасника бойових дій за певних обставин можуть його позбавити. При цьому втрачається право на пільги, підвищену пенсію та інші преференції.

Також дізнавайтеся, які виплати отримуватимуть захисники у 2026 році.