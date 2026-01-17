Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Виплати військовим на відновленні — як нараховують у 2026 році

Виплати військовим на відновленні — як нараховують у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 15:25
Скільки отримують військові на відновленні — суми у 2026 році
Військовослужбовці йдуть дорогою. Фото: Генштаб

Бригади ЗСУ, після певного періоду перебування на передовій, виводять із району бойових дій на відновлення. При цьому захисники продовжують отримувати основне грошове забезпечення та додаткову винагороду. 

Новини.LIVE розповідають, як нараховуються доплати військовим на відновленні.

Реклама
Читайте також:

За яких умов виплачують додаткову винагороду

Як пояснюється на Порталі соціального забезпечення Міністерства оборони України, документальним підтвердженням перебування військової частини на відновленні є відповідний директивний документ, яким визначено завдання на їх утримання у резерві Головнокомандувача Збройних Сил України або застосування за його рішенням.

Відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених заступником начальника Генштабу ЗСУ 02 березня 2023 року № 346/345 додаткова винагорода виплачується у разі одночасного дотримання трьох умов:

  1. Включення військової частини до складу діючих угруповань військ Сил оборони держави або до складу резерву Головнокомандувача ЗСУ.
  2. Наявність бойового наказу або розпорядження командира військової частини щодо виконання бойових завдань.
  3. Фактичне виконання військовослужбовцем бойового завдання у складі угрупування військ або резерву Головнокомандувача ЗСУ.

Яка сума додаткової винагороди на відновленні

Додаткова винагорода військовослужбовцям військової частини, яка включена до складу діючих угруповань Сил оборони держави або до складу резерву Головнокомандувача ЗСУ та виконує бойові, спеціальні завдання згідно з бойовим наказом, здійснюється в розмірі 30 000 гривень на місяць, пропорційно часу виконання бойових завдань.

Раніше ми розповідали, яку заяву щодо виплат військовослужбовцям зробили в Міноборони. 

Також дізнавайтеся, хто з військових може не отримати доплати у січні.

виплати ЗСУ премія військові військовослужбовці
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації