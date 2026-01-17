Скільки отримують військові на відновленні — суми у 2026 році

Військовослужбовці йдуть дорогою. Фото: Генштаб

Бригади ЗСУ, після певного періоду перебування на передовій, виводять із району бойових дій на відновлення. При цьому захисники продовжують отримувати основне грошове забезпечення та додаткову винагороду.

Новини.LIVE розповідають, як нараховуються доплати військовим на відновленні.

За яких умов виплачують додаткову винагороду

Як пояснюється на Порталі соціального забезпечення Міністерства оборони України, документальним підтвердженням перебування військової частини на відновленні є відповідний директивний документ, яким визначено завдання на їх утримання у резерві Головнокомандувача Збройних Сил України або застосування за його рішенням.

Відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених заступником начальника Генштабу ЗСУ 02 березня 2023 року № 346/345 додаткова винагорода виплачується у разі одночасного дотримання трьох умов:

Включення військової частини до складу діючих угруповань військ Сил оборони держави або до складу резерву Головнокомандувача ЗСУ. Наявність бойового наказу або розпорядження командира військової частини щодо виконання бойових завдань. Фактичне виконання військовослужбовцем бойового завдання у складі угрупування військ або резерву Головнокомандувача ЗСУ.

Яка сума додаткової винагороди на відновленні

Додаткова винагорода військовослужбовцям військової частини, яка включена до складу діючих угруповань Сил оборони держави або до складу резерву Головнокомандувача ЗСУ та виконує бойові, спеціальні завдання згідно з бойовим наказом, здійснюється в розмірі 30 000 гривень на місяць, пропорційно часу виконання бойових завдань.

