Головна Фінанси Допомога ООН — кому з українців доступні 1,5 тис. доларів

Допомога ООН — кому з українців доступні 1,5 тис. доларів

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 13:00
Виплати від ООН — українці у двох регіонах можуть отримати 1,5 тис. доларів
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні стартувала програма від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) (Food and Agriculture Organization, FAO), що передбачає надання громадянам грошової допомоги. В її рамках можна буде отримати 1,5 тис. доларів.

Про це інформує пресслужба організації у Facebook.

Читайте також:

Хто може отримати допомогу від ООН

Як зазначається, у 2026 році ФАО має намір підтримати українських фермерів у підготовці до весняно-польових робіт шляхом надання коштів на закупівлю насіння та добрив. Очікується, що загалом агровиробники отримають 300 тис. доларів на посівну кампанію.

Програма доступна для фермерів у таких регіонах:

  1. У Дніпропетровському;
  2. У Чернігівському.

В організації зауважують, що весняна посівна є основним етапом для продовольчої безпеки, особливо в областях, що постраждали від війни. Від доступу до базових ресурсів напряму залежить вчасність старту робіт та збереження виробництва малих фермерів.

Розміри допомоги та як зареєструватися

Згідно з програмою, 200 фермерів отримають по 1,5 тис. доларів (у гривневому еквіваленті). Грошову допомогу можна буде використати на придбання якісного насіння зернових культур і мінеральних добрив.

Зареєструватися у програмі фермери можуть, подавши заявку через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 31 січня 2026 року. 

"Програма орієнтована на фермерів, які обробляють від 10 до 150 гектарів землі та зазнали впливу війни. Перевага надаватиметься господарствам, очолюваним жінками", — йдеться у повідомленні.

Програму спільно реалізують ФАО та Міністерство економіки за фінансової допомоги Royal Norwegian Embassy in Kyiv, а також за підтримки Уряду Норвегії.

Раніше ми повідомляли, що вразливі категорії громадян можуть отримати фіндопомогу від UNHCR Ukraine. Йдеться про надання 10,8 тис. грн

Також писали, де взимку можна долучитися до програми підтримки агрофірм від організації Mercy Corps. В її рамках передбачені гранти на бізнес.  

виплати фінансова допомога гроші фермери грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
