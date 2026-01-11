Премії в ЗСУ — кому з військових можуть зменшити чи скасувати доплату у січні

Військові на БЗВП. Фото: Генштаб, Telegram

В Україні військовослужбовці щомісяця отримують грошове забезпечення та додаткові винагороди, одною зі складових яких є премія. Її встановлює міністр оборони, але при цьому премія не може становити менш як 10% посадового окладу. Проте в окремих випадках її можуть урізати або ж взагалі скасувати.

Новини.LIVE розповідають, за яких обставин захисника можуть позбавити премії.

Порядок нарахування премії регулюють наказ МОУ від 07.06.2018 №260 та рішення МОУ від 16.01.2024 №183/уд. Документи передбачають низку підстав як для зменшення розміру, так і для позбавлення премії.

Кому можуть урізати премію і на скільки

Як пояснюється на Порталі соціального забезпечення Міністерства оборони України, командир військової частини має право частково позбавити премії військовослужбовця у разі накладення на нього:

дисциплінарного стягнення "догана" — 10%;

дисциплінарного стягнення "сувора догана" — 20%;

двох дисциплінарних стягнень "догана" ("сувора догана") — 40%;

трьох дисциплінарних стягнень "догана" ("сувора догана") — 50%.

Тож у січні 2026 року командир військової частини має право частково позбавити премії, якщо у цей календарний місяць було накладено дисциплінарне стягнення. Або якщо у січні до військової частини надійшло повідомлення про накладення такого стягнення вищим командиром (начальником).

Кому премію не виплатять взагалі

Військовослужбовцям не виплачується премія в таких випадках:

накладення на військовослужбовця більше трьох стягнень;

невихід на службу (навчання) без поважних причин;

вживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин);

прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного сп’яніння);

накладення стягнення "попередження про неповну службову відповідність", "пониження в посаді", "пониження у військовому званні на один ступінь", "позбавлення військового звання";

притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

неуспішне закінчення (або відрахування) з ад’юнктури, докторантури вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти або науководослідної установи через невиконання індивідуального навчального плану або недисциплінованість;

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до матеріальних збитків;

скоєння у військовій частині аварій, подій, пов’язаних із загибеллю людей з вини військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, чи злочинів;

звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту.

Тож за наявності будь-якої з вищевикладених підстав захисника січні можуть позбавити премії на 100%.

