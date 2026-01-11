Премії в ЗСУ — кому з військових можуть зменшити чи скасувати доплату у січні

Премії в ЗСУ — хто може не отримати доплату у січні
В Україні військовослужбовці щомісяця отримують грошове забезпечення та додаткові винагороди, одною зі складових яких є премія. Її встановлює міністр оборони, але при цьому премія не може становити менш як 10% посадового окладу. Проте в окремих випадках її можуть урізати або ж взагалі скасувати.
Новини.LIVE розповідають, за яких обставин захисника можуть позбавити премії.
Порядок нарахування премії регулюють наказ МОУ від 07.06.2018 №260 та рішення МОУ від 16.01.2024 №183/уд. Документи передбачають низку підстав як для зменшення розміру, так і для позбавлення премії.
Кому можуть урізати премію і на скільки
Як пояснюється на Порталі соціального забезпечення Міністерства оборони України, командир військової частини має право частково позбавити премії військовослужбовця у разі накладення на нього:
- дисциплінарного стягнення "догана" — 10%;
- дисциплінарного стягнення "сувора догана" — 20%;
- двох дисциплінарних стягнень "догана" ("сувора догана") — 40%;
- трьох дисциплінарних стягнень "догана" ("сувора догана") — 50%.
Тож у січні 2026 року командир військової частини має право частково позбавити премії, якщо у цей календарний місяць було накладено дисциплінарне стягнення. Або якщо у січні до військової частини надійшло повідомлення про накладення такого стягнення вищим командиром (начальником).
Кому премію не виплатять взагалі
Військовослужбовцям не виплачується премія в таких випадках:
- накладення на військовослужбовця більше трьох стягнень;
- невихід на службу (навчання) без поважних причин;
- вживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин);
- прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного сп’яніння);
- накладення стягнення "попередження про неповну службову відповідність", "пониження в посаді", "пониження у військовому званні на один ступінь", "позбавлення військового звання";
- притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;
- неуспішне закінчення (або відрахування) з ад’юнктури, докторантури вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти або науководослідної установи через невиконання індивідуального навчального плану або недисциплінованість;
- порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до матеріальних збитків;
- скоєння у військовій частині аварій, подій, пов’язаних із загибеллю людей з вини військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, чи злочинів;
- звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту.
Тож за наявності будь-якої з вищевикладених підстав захисника січні можуть позбавити премії на 100%.
