Україна
Премії в ЗСУ — хто може не отримати доплату у січні

Премії в ЗСУ — хто може не отримати доплату у січні

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 18:35
Премії в ЗСУ — кому з військових можуть зменшити чи скасувати доплату у січні
Військові на БЗВП. Фото: Генштаб, Telegram

В Україні військовослужбовці щомісяця отримують грошове забезпечення та додаткові винагороди, одною зі складових яких є премія. Її встановлює міністр оборони, але при цьому премія не може становити менш як 10% посадового окладу. Проте в окремих випадках її можуть урізати або ж взагалі скасувати.

Новини.LIVE розповідають, за яких обставин захисника можуть позбавити премії.

Читайте також:

Порядок нарахування премії регулюють наказ МОУ від 07.06.2018 №260 та рішення МОУ від 16.01.2024 №183/уд. Документи передбачають низку підстав як для зменшення розміру, так і для позбавлення премії. 

Кому можуть урізати премію і на скільки

Як пояснюється на Порталі соціального забезпечення Міністерства оборони України, командир військової частини має право частково позбавити премії військовослужбовця у разі накладення на нього:

  • дисциплінарного стягнення "догана" — 10%;
  • дисциплінарного стягнення "сувора догана" — 20%;
  • двох дисциплінарних стягнень "догана" ("сувора догана") — 40%;
  • трьох дисциплінарних стягнень "догана" ("сувора догана") — 50%.

Тож у січні 2026 року командир військової частини має право частково позбавити премії, якщо у цей календарний місяць було накладено дисциплінарне стягнення. Або якщо у січні до військової частини надійшло повідомлення про накладення такого стягнення вищим командиром (начальником).

Кому премію не виплатять взагалі

Військовослужбовцям не виплачується премія в таких випадках:

  • накладення на військовослужбовця більше трьох стягнень;
  • невихід на службу (навчання) без поважних причин;
  • вживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин);
  • прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного сп’яніння);
  • накладення стягнення "попередження про неповну службову відповідність", "пониження в посаді", "пониження у військовому званні на один ступінь", "позбавлення військового звання";
  • притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;
  • неуспішне закінчення (або відрахування) з ад’юнктури, докторантури вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти або науководослідної установи через невиконання індивідуального навчального плану або недисциплінованість;
  • порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до матеріальних збитків;
  • скоєння у військовій частині аварій, подій, пов’язаних із загибеллю людей з вини військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, чи злочинів;
  • звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту.

Тож за наявності будь-якої з вищевикладених підстав захисника  січні можуть позбавити премії на 100%. 

Раніше ми розповідали, за яких обставин УБД можуть позбавити статусу та пільг.

Також дізнавайтеся, які знижки доступні військовослужбовцям у січні 2026 року.

виплати ЗСУ премія військовослужбовці доплати
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
