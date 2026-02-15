Відео
Головна Фінанси Чи можна українцям отримувати три пенсії — у ПФУ відповіли

Чи можна українцям отримувати три пенсії — у ПФУ відповіли

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 19:40
Пенсії в Україні — як призначають виплати тим, хто претендує на кілька видів пенсій
Пенсіонерка. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадяни іноді можуть претендувати на різні види пенсій. Однак законодавство зобов'язує таких людей обрати лише один вид виплат.

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Дніпропетровській області, передає Новини.LIVE

Читайте також:

Детальніше про призначення пенсій

Як уточнили у відомстві, відповідна норма існує у статті 10 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Відповідно до закону, якщо особа претендує на різні види пенсії, то їй потрібно обрати лише одну виплату. 

"Особі, яка має право на довічну пенсію, призначається один з видів довічної пенсії за її вибором", — підкреслили у ПФУ.

Тобто, людина може самостійно обрати, які саме виплати їй нараховуватимуть довічно. Йдеться про такі види пенсій, як:

  • за віком;
  • по інвалідності;
  • у зв'язку з втратою годувальника.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, у 2026 році пенсії українців мають зрости на понад 12%. Індексація виплат для пенсіонерів розпочнеться вже у березні. 

Однак підсумкова сума доплати для кожної людини залежатиме від розміру пенсії та тривалості страхового стажу. Надбавка визначатиметься індивідуально, але зміни торкнуться більшості пенсій, які призначалися за чинними правилами.

Раніше ми писали, коли в Україні реформують пенсійну систему. Очікується, що після змін мінімальна пенсія становитиме 6 000 гривень. Також розповідали, що частина пенсіонерів наразі не отримує виплати. Відомо, що потрібно зробити для відновлення нарахувань. 

Раніше ми розповідали про податкову знижку, яку надають студентам або родичам, які оплачують їхнє навчання. Відомо, якою є сума у 2026 році. Дізнавайтесь також, коли в Україні реформують пенсійну систему, а мінімальна виплата становитиме 6 000 гривень. 

виплати ПФУ гроші соцвиплати пенсія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
