Виплати від NRC — кому з родин надали право повторно отримати допомогу у лютому

Жінка сидить перед комп'ютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У лютому низка категорій українських громадян можуть зареєструватися у програмі підтримки Норвезької ради у справах біженців (NRC). При цьому декому з українців надали право повторно звернутися за виплатами за дотримання певних умов.

Про те, хто і як може долучитися до програми, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Кому надали право повторно отримати допомогу від NRC

Взимку Норвезька рада у справах біженців поновила можливість для громадян, яких торкнулася війна, отримати міжнародну грошову допомогу. Цього разу гуманітарна організація опублікувала посилені вимоги до домогосподарств, які зможуть отримати фінансову підтримку.

В основному кошти нададуть тим, хто належить до вразливих категорій. При цьому претендувати на виплати зможуть повторно ті домогосподарства, які не отримували допомогу за останні пів року.

Через обмежене фінансування організатори будуть більш ретельно обирати претендентів на виплати. У пріоритеті будуть ті, хто досі проживає у районах, що постраждали від війни, або виїхали з місць, де була реальна небезпека для життя та здоров'я через бойові дії.

Заявниками можуть стати:

Домогосподарства, які не залишали території, де тривають бойові дії; Родини, які були змушені втікати з небезпечних регіонів у порівняно безпечні; Громадяни, які вирішили повернутися у власні оселі після деокупації.

Як подати заявку для участі у програмі допомоги

Українці, які належать до вразливих груп, зможуть подавати запити на виплати від Норвезької ради у справах біженців до 25 лютого 2026 року (до 12:00).

Організатори просять під час заповнення форми на сайті організації коректно вносити персональні дані та додавати якісні фото документів/скриншоти з мобільного застосунку "Дія" (допускатимуть чіткі, кольорові, горизонтальні).

Ключова вимога — громадяни, які хочуть отримати допомогу, мають проживати на території України.

"Важливо: подати заявку можуть лише ті, хто зараз перебуває на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Якщо ви вже отримували грошову допомогу від NRC раніше, ви все одно можете подати заявку знову. Однак домогосподарства, які отримали допомогу від NRC або інших гуманітарних організацій менш ніж пів року тому, можуть бути виключені з розгляду", — йдеться у повідомленні.

Які ще виплати доступні українцям цієї зими

Також взимку благодійний фонд "Право на захист" приймає заявки на фінансову допомогу у кількох українських регіонах. Громадяни зможуть отримати по 3,6 тис. грн на тримісячний період.

До участі у відповідній програмі запрошують родини, які потрапили у скрутні життєві обставини.

Для реєстрації у проєкті під назвою "Консорціум Реагування" громадяни мають заповнити спеціальну форму на порталі організації.

Раніше ми писали, що 19 лютого у жителів Сумщини є шанс отримати грошову допомогу від Агенції ООН у справах біженців. Зокрема, пенсіонери та люди з інвалідністю зможуть оформити виплати у розмірі 10,8 тис. грн.

Ще повідомлялося, що жителі одного з регіонів можуть подати заявки на участь у програмі допомоги, що передбачає надання до 2,8 тис. гранту. Для цього запрошують українські домогосподарства вразливих категорій.