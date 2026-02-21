Перший лікарняний — яку суму виплатять, якщо тільки почав працювати

Оплата лікарняних працівникам без стажу. Фото: Новини.LIVE, Дебет-кредит. Колаж: Новини.LIVE

Хвороба може застати зненацька навіть у перші місяці після працевлаштування. У такій ситуації виникає логічне запитання: на яку суму лікарняних може розраховувати працівник з мінімальним трудовим стажем.

Новини.LIVE розповідають, як оплачується лікарняний на першій роботі.

Реклама

Читайте також:

Від чого залежить сума виплат

На розмір лікарняних, як пояснюється на бухгалтерській платформі 7eminar, впливає загальний страховий стаж:

до 3 років — 50% середньої заробітної плати;

3–5 років — 60%;

5–8 років — 70%;

понад 8 років — 100%.

Але є пільгові категорії, на які це правило не поширюється. Незалежно від стажу право на допомогу в розмірі 100% середньої заробітної плати мають чорнобильці 1-3 категорій, донори, ветерани війни та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих військовослужбовців тощо.

Як дізнатися свій страховий стаж

Це можна зробити за допомогою довідок ОК-5 або ОК-7, замовивши її онлайн одним зі способів:

Через портал або застосунок "Дія". Через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Довідка зазвичай формується автоматично і майже миттєво з'являється в особистому кабінеті.

Хто виплачує лікарняні

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється роботодавцем. Решту днів лікарняного оплачує Пенсійний фонд України.

Важливо зазначити, що виплата лікарняних здійснюється лише за умови оформлення працівником електронного лікарняного листка.

Раніше ми розповідали, скільки заробляють продавці-консультанти в Україні.

Також дізнавайтеся, яку роботу пропонують та скільки готові платити студентам на Буковелі.