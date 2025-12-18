Відео
Грошова допомога на дітей-сиріт — скільки платитимуть з 1 січня

Грошова допомога на дітей-сиріт — скільки платитимуть з 1 січня

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 11:00
Виплати прийомним батькам і батькам-вихователям — скільки нараховуватимуть з 1 січня
Сім'я з дітьми на зимовій прогулянці. Фото: УНІАН

З 1 січня 2026 року розмір грошового забезпечення батькам-вихователям, а також прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях визначатиметься за новою формулою. Виплати будуть розраховуватися з урахуванням кількості дітей та наявності в них інвалідності.

Новини.LIVE розповідають, скільки отримуватимуть прийомні батьки та батьки-вихователі.

Читайте також:

Як зміниться розмір виплат прийомним батькам

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2025 року №1241 передбачає, що з 1 січня 2026 року грошове забезпечення для прийомних батьків і батьків-вихователів розраховуватиметься за новою формулою: 
ГЗ = (2,5 х ПМ) + (1,5 х ПМ х (К - Кі - Кіа - 1)) + (2 х ПМ х Кі) + (3,5 х ПМ х Кіа).

У цій формулі:

  • ПМ — прожитковий мінімум для працездатних осіб (з 1 січня 2026 року  — 3 328 грн);
  • К — загальна кількість прийомних дітей та дітей-вихованців, які фактично виховуються в сім’ї в розрахунковому місяці;
  • Кі — кількість прийомних дітей та дітей-вихованців з інвалідністю (крім підгрупи А), які фактично виховуються в сім’ї в розрахунковому місяці;
  • Кіа — кількість прийомних дітей та дітей-вихованців з інвалідністю підгрупи А, які фактично виховуються у сім’ї в розрахунковому місяці.

Якщо вираз (К - Кі - Кіа - 1) має від’ємне значення, для розрахунку застосовується умовне значення — нуль.

Важливо зазначити, що йдеться саме про грошове забезпечення для прийомних батьків і батьків-вихователів, спрямоване на підтримку їхньої праці та виконання обов'язків.

Виплата грошового забезпечення здійснюється щомісяця незалежно від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги, що виплачується на кожну дитину-вихованця або прийомну дитину.

Якою буде соціальна допомога на дітей-сиріт

В Мінсоцполітики уточнили, що розмір соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, залишиться без змін.

Наразі державна соціальна допомога надається в розмірі:

  • 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (з 2026 року розмір ПМ для дітей віком до 6 років становитиме 2 817 грн, для дітей віком від 6 до 18 років — 3 512 грн);
  • на дітей з інвалідністю — 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Для осіб з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, за денною формою навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення відповідних закладів освіти розмір державної соціальної допомоги становить:

  • 2,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи (з 2026 року ПМ для працездатних осіб — 3 328 грн);
  • для осіб з інвалідністю — 3,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Розмір державної соціальної допомоги громадянам, які проживають на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20%.

Раніше ми писали, на скільки підвищать виплати при народженні дитини з 1 січня 2026 року.

Також дізнавайтеся, кому доведеться повернути виплачені на дітей гроші та як проходить процедура стягнення.

діти батьки грошова допомога соціальний захист діти-сироти
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
