Мінімальна зарплата у квітні: у суму зарахують не всі доплати

У квітні в Україні продовжать діяти правила щодо мінімальної заробітної плати за повністю виконану місячну або годинну норму, законодавчо закріплені з початку року. У Держпраці пояснили нюанси нарахування гарантованих виплат.

Про те, які застосовуватимуть норми у питанні виплати мінімальної зарплати у квітні 2026 року, розповідає редакція Новини.LIVE.

Гарантії мінімальної заробітної плати в Україні у квітні

Згідно зі статтею 31 закону "Про оплату праці", наступного місяця рівень заробітної плати працівників за повністю виконану місячну або годинну норму праці не може бути нижчим за законодавчо закріплений розмір мінімальної зарплати.

Стаття 8 закону "Про Держбюджет України на 2026 рік" передбачає, що мінімальна заробітна плата матиме чіткі показники:

У місячному розмірі — 8 647 грн; У погодинному розмірі — 52 грн.

Однак йдеться не про чисту суму, адже на "руки" працівники отримають дещо менше через утримання з мінімальної зарплати податків:

5% військового збору — 432 грн;

18% податку на доходи фізичних осіб — 1 556 грн.

Виплати, які не можуть бути враховані у мінімалку

Як зазначають у Держпраці, до розрахунку мінімальної заробітної плати не включаються деякі виплати.

Згідно із законодавством, у переліку виплат, які не можуть бути зараховані до мінімально гарантованого розміру зарплати:

доплата за виконання роботи в несприятливих умовах праці/підвищеного ризику для здоров’я;

доплата за роботу в нічний час;

оплата понаднормових годин;

доплата за роз’їзний характер робіт;

премія до святкових/ювілейних дат.

Часті питання

Чи може роботодавець платити менше за мінімалку

За інформацією Держпраці, якщо нарахована зарплата працівника за повністю виконану місячну норму буде нижчою за мінімальну, то роботодавець має доплатити необхідну суму до 8 647 грн. Таку доплату необхідно здійснювати щомісяця та виплачувати разом із зарплатою. Нижчою сума може бути, тільки якщо працівник не виконав необхідну норму роботи з власної вини.

Як змінились мінімальні та максимальні страхові виплати

У 2026 році через зростання мінімальної зарплати підвищились мінімальні та максимальні страхові виплати для осіб зі стійкою втратою професійної працездатності: