Ціни на продукти й війна на Близькому Сході — чого чекати українцям

Збройний конфлікт на Близькому Сході може спровокувати подорожчання продуктів в Україні. Найперше додатуть у ціні овочі — ті, які потрапляють до країни з-за кордону.

Про це журналістам Delo.ua сказав аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, передає Новини.LIVE.

Як війна в Ірані впливає на ціни в Україні

Військові дії хоч і відбувається далеко від України, та все ж мають вплив на формування цін на продукти харчування з наступних причин:

війна США та Ізраїлю проти Ірану провокує подорожчання нафти та, відповідно, пального;

бойові дії загрожують безпеці морських маршрутів, отже доставка товарів затримуються, а ціни на страхування зростають.

До цього всього додаються й внутрішні фактори:

різкий стрибок роздрібних цін на пальне в Україні;

зростання курсу долара.

Отже, логістичні витрати та вартість імпортних компонентів зростають, що призводить до подорожчання інших складових у ланцюжку постачання (насіння, добрива, пакування, обладнання). Ці компоненти є критично важливими навіть для виробників в Україні.

Що подорожчає для українців

На думку Максима Гопки, невдовзі споживачі можуть побачити нові ціни на імпортні та тепличні овочі. Подорожчання у цій категорії може бути найвідчутнішим для гаманців населення.

"Найшвидше та найвідчутніше зростання цін торкнеться імпортних і тепличних овочів та фруктів (наприклад, помідорів та огірків, понад 80% яких імпортується з Туреччини)", — пояснив Українського клубу аграрного бізнесу.

За його словами, запаси цих товарів швидко вичерпуються, тож будь-яке подорожчання логістики, страхування чи коливання валюти б’є по цінам. У цих продуктах валютний і паливний чинники діють одночасно, тож реакція на будь-які економічні зміни є миттєвою.

Що ще варто знати

