Україна
Війна в Ірані підштовхне ціни вгору — за які продукти заплатимо більше

Війна в Ірані підштовхне ціни вгору — за які продукти заплатимо більше

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 16:59
Ціни на продукти й війна на Близькому Сході — чого чекати українцям
Люди на ринку купують овочі, гроші й жінка розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Збройний конфлікт на Близькому Сході може спровокувати подорожчання продуктів в Україні. Найперше додатуть у ціні овочі — ті, які потрапляють до країни з-за кордону.

Про це журналістам Delo.ua сказав аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Як війна в Ірані впливає на ціни в Україні

Військові дії хоч і відбувається далеко від України, та все ж мають вплив на формування цін на продукти харчування з наступних причин:

  • війна США та Ізраїлю проти Ірану провокує подорожчання нафти та, відповідно, пального;
  • бойові дії загрожують безпеці морських маршрутів, отже доставка товарів затримуються, а ціни на страхування зростають.

До цього всього додаються й внутрішні фактори:

  • різкий стрибок роздрібних цін на пальне в Україні;
  • зростання курсу долара.

Отже, логістичні витрати та вартість імпортних компонентів зростають, що призводить до подорожчання інших складових у ланцюжку постачання (насіння, добрива, пакування, обладнання). Ці компоненти є критично важливими навіть для виробників в Україні.

Що подорожчає для українців

На думку Максима Гопки, невдовзі споживачі можуть побачити нові ціни на імпортні та тепличні овочі. Подорожчання у цій категорії може бути найвідчутнішим для гаманців населення.

"Найшвидше та найвідчутніше зростання цін торкнеться імпортних і тепличних овочів та фруктів (наприклад, помідорів та огірків, понад 80% яких імпортується з Туреччини)", — пояснив Українського клубу аграрного бізнесу. 

За його словами, запаси цих товарів швидко вичерпуються, тож будь-яке подорожчання логістики, страхування чи коливання валюти б’є по цінам. У цих продуктах валютний і паливний чинники діють одночасно, тож реакція на будь-які економічні зміни є миттєвою. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, в Україні швидко дорожчають яйця. При цьому додав у ціні поштучний товар, тоді як мінімальна вартість упаковки в різних торгових точках на початку березня була на попередньому рівні.

Також морква стала дешевшою на 60% за рік, з лютого 2025. Так, ще 12 місяців тому за кілограм овочу українці платили понад 36 гривень, а наприкінці цієї зими цінники на моркву впали до 14,92 гривень за кілограм.

Раніше ми розповідали, де споживачі можуть зекономити, купуючи цукор. Ціни у супермаркетах на цей базовий продукт коливають від 22,90 до 29,90 гривень за кілограм. Також писали, чи реально економити й купувати усі свої улюблені продукти. У цьому можуть допомогти декілька загальних правил. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
