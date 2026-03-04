Виплати для домогосподарств у понад 33 000 грн — де можна подати заявку

Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Благодійна організація "Caritas-Spes Ukraine" організувала реалізацію нового проєкту FARM, що передбачає надання фінансових грантів від 33 000 грн. Долучитися до нього запрошують тих, хто має намір розвивати сільське господарство під час війни.

Про умови нового проєкту розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що передбачає проєкт від Карітас-Спес

Благодійна організація приймає заявки на участь у проєкті під назвою "FARM" (Сприяння аграрному відновленню для сільських домогосподарств). Він розрахований на вразливі категорії українського населення.

У рамках проєкту передбачається надання фінансової підтримки для представників сільського господарства на відновлення та розвиток.

Завдяки грантам проєкту домогосподарства зможуть купити високоякісне насіння, добриво, корм, техніку, здійснити ремонти у сільськогосподарській галузі.

Передбачені різні види грантової допомоги, з огляду на виробничий план заявника:

Розміри грантів стартують з 33,6 тис. грн і можуть досягати 125 тис. грн; Додаткове фінансування після навчання.

Де реалізують проєкт та як подати заявку на гранти

Відповідний проєкт, що передбачає підтримку сільського господарства, доступний у Барвінківській громаді Харківської області. Подати заявки можуть жителі таких населених пунктів:

Іванівка;

Дмитрівка;

Мар’ївка;

Червона Балка.

Необхідно дотриматися таких вимог:

наявність досвіду у галузі рослинництва/тваринництва;

частковий продаж сільськогосподарських товарів (не більше 40%);

доступ до земель від 0,15 до 2 га;

відсутність аналогічних виплат за останні пів року;

немає реєстрації як ФОП.

Для попередньої реєстрації громадяни мають заповнити спеціальну форму.

Оскільки фінансові ресурси проєкту обмежені, організація зможе надати допомогу тільки для окремих категорій громадян.

Яка ще доступна допомога від Карітас

Також у березні передбачена допомога від представництва БО "Карітас Україна". Проєкт реалізують у Добропільській громаді Донецької області.

Він покликаний надати фінансову підтримку родинам, які проживають у зоні підвищеного ризику — до 50 км від лінії фронту.

Згідно з проєктом, можна оформити кілька видів одноразової допомоги:

майже 250 доларів (10 800 грн) — фінансовий грант;

близько 200 доларів (9 000 грн) — допомога на лікування.

Взяти участь у проєкті можна громадянам, що належать до однієї з категорій вразливості.

Раніше ми писали, що УВКБ ООН приймає заявки для участі у програмі допомоги жителям ще одного міста. Громадяни можуть отримати 10,8 тис. грн.

Ще повідомляли, що в одній з територіальних громад переселенці можуть оформити фінансову допомогу. Вразливі групи громадян мають право на виплати від 5 тис. грн.