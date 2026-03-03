Відео
Головна Фінанси Фіндопомога Карітас — як і де можна отримати 5 400 доларів

Фіндопомога Карітас — як і де можна отримати 5 400 доларів

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 13:00
Виплати від Карітас — хто зможе оформити фінансові гранти до 5 400 доларів
Чоловік з планшетом, гроші. Фото: Freepik, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Благодійна організація "Карітас-Спес Україна" відкрила реєстрацію на другу хвилю надання фінансової допомоги у трьох регіонах. У рамках програми українці зможуть отримати мікрогранти до 5 400 доларів.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організації.

Читайте також:

Хто зможе оформити фінансові гранти до 5 400 доларів

Як зазначається, йдеться про другий етап реалізації програми "REMARKET", що передбачає надання підтримки мікро- та малим підприємцям, які працюють, відновлюються та прагнуть розширення навіть у складних умовах. 

"Не встигли подати заявку раніше або лише дізналися про програму? REMARKET відкриває друге коло підтримки мікро- та малих підприємців... Ми інвестуємо не просто у бізнес — ми інвестуємо у вашу стабільність та розвиток", — йдеться у повідомленні.

До участі у програмі запрошують представників підприємництва:

  • мікро- та малий бізнес (зокрема, домашній);
  • підприємців, які поновили діяльність у період війни;
  • бізнес, що має реальний потенціал зростання.

Йдеться про діяльність у таких сферах: бджільництво, швейна справа, пекарство та суміжні напрямки.

Другий етап реалізації програми "REMARKET" охопить такі регіони:

  • Вінниця;
  • Житомир;
  • Миколаїв

Серед ключових вимог для участі у програмі:

  • офіційна реєстрація не менше шести місяців;
  • відповідність одній з визначених сфер;
  • реалістичний бізнес-план.

Розмір допомоги та як взяти участь у програмі

Для того, щоб отримати грант, необхідно подати онлайн-заявку, пройти процедуру попереднього відбору, підготувати бізнес-план та успішно захистити власну ідею.

У підсумку учасники отримають таку підтримку від організації:

  • гранти у розмірі до 237 тис. грн (близько 5 400 доларів);
  • професійне навчання;
  • менторство та консультації.

Використати кошти можна буде:

  • на виробниче обладнання (до 100%);
  • модернізацію та доставку (до 30%);
  • маркетинг та сировину (до 30%);
  • обладнання для енергозабезпечення.

Заявки можна подавати до 20 березня 2026 року.  

Яка ще доступна допомога від Карітас-Спес Україна

Також доступна попередня реєстрація на проєкт "AGRO", що покликаний покращити продовольчу безпеку серед сімей внутрішньо переміщених осіб у Волинській області. В його рамках можна буде оформити фінансові гранти до 65 тис. грн 

Гранти можна буде спрямувати на купівлю насіння, добрив та інструментів.

Для попередньої реєстрації у цьому проєкті громадяни мають заповнити спеціальну онлайн-форму.  

Раніше ми повідомляли, що БФ "Право на захист" збирає заявки від жителів у Київській області. Зареєструватися у програмі фінансової допомоги можна у Броварах. 

Ще писали, що ГО "Fight For Right" реєструє у програмі підтримки громадян з інвалідністю. У разі відбору нададуть кошти на оплату оренди та комунальні послуги.  

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
