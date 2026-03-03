Виплати від Карітас — хто зможе оформити фінансові гранти до 5 400 доларів

Фіндопомога Карітас — як і де можна отримати 5 400 доларів
Благодійна організація "Карітас-Спес Україна" відкрила реєстрацію на другу хвилю надання фінансової допомоги у трьох регіонах. У рамках програми українці зможуть отримати мікрогранти до 5 400 доларів.
Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організації.
Хто зможе оформити фінансові гранти до 5 400 доларів
Як зазначається, йдеться про другий етап реалізації програми "REMARKET", що передбачає надання підтримки мікро- та малим підприємцям, які працюють, відновлюються та прагнуть розширення навіть у складних умовах.
"Не встигли подати заявку раніше або лише дізналися про програму? REMARKET відкриває друге коло підтримки мікро- та малих підприємців... Ми інвестуємо не просто у бізнес — ми інвестуємо у вашу стабільність та розвиток", — йдеться у повідомленні.
До участі у програмі запрошують представників підприємництва:
- мікро- та малий бізнес (зокрема, домашній);
- підприємців, які поновили діяльність у період війни;
- бізнес, що має реальний потенціал зростання.
Йдеться про діяльність у таких сферах: бджільництво, швейна справа, пекарство та суміжні напрямки.
Другий етап реалізації програми "REMARKET" охопить такі регіони:
- Вінниця;
- Житомир;
- Миколаїв
Серед ключових вимог для участі у програмі:
- офіційна реєстрація не менше шести місяців;
- відповідність одній з визначених сфер;
- реалістичний бізнес-план.
Розмір допомоги та як взяти участь у програмі
Для того, щоб отримати грант, необхідно подати онлайн-заявку, пройти процедуру попереднього відбору, підготувати бізнес-план та успішно захистити власну ідею.
У підсумку учасники отримають таку підтримку від організації:
- гранти у розмірі до 237 тис. грн (близько 5 400 доларів);
- професійне навчання;
- менторство та консультації.
Використати кошти можна буде:
- на виробниче обладнання (до 100%);
- модернізацію та доставку (до 30%);
- маркетинг та сировину (до 30%);
- обладнання для енергозабезпечення.
Заявки можна подавати до 20 березня 2026 року.
Яка ще доступна допомога від Карітас-Спес Україна
Також доступна попередня реєстрація на проєкт "AGRO", що покликаний покращити продовольчу безпеку серед сімей внутрішньо переміщених осіб у Волинській області. В його рамках можна буде оформити фінансові гранти до 65 тис. грн
Гранти можна буде спрямувати на купівлю насіння, добрив та інструментів.
Для попередньої реєстрації у цьому проєкті громадяни мають заповнити спеціальну онлайн-форму.
Раніше ми повідомляли, що БФ "Право на захист" збирає заявки від жителів у Київській області. Зареєструватися у програмі фінансової допомоги можна у Броварах.
Ще писали, що ГО "Fight For Right" реєструє у програмі підтримки громадян з інвалідністю. У разі відбору нададуть кошти на оплату оренди та комунальні послуги.
