Виплати від Карітас — хто зможе оформити фінансові гранти до 5 400 доларів

Благодійна організація "Карітас-Спес Україна" відкрила реєстрацію на другу хвилю надання фінансової допомоги у трьох регіонах. У рамках програми українці зможуть отримати мікрогранти до 5 400 доларів.

Хто зможе оформити фінансові гранти до 5 400 доларів

Як зазначається, йдеться про другий етап реалізації програми "REMARKET", що передбачає надання підтримки мікро- та малим підприємцям, які працюють, відновлюються та прагнуть розширення навіть у складних умовах.

"Не встигли подати заявку раніше або лише дізналися про програму? REMARKET відкриває друге коло підтримки мікро- та малих підприємців... Ми інвестуємо не просто у бізнес — ми інвестуємо у вашу стабільність та розвиток", — йдеться у повідомленні.

До участі у програмі запрошують представників підприємництва:

мікро- та малий бізнес (зокрема, домашній);

підприємців, які поновили діяльність у період війни;

бізнес, що має реальний потенціал зростання.

Йдеться про діяльність у таких сферах: бджільництво, швейна справа, пекарство та суміжні напрямки.

Другий етап реалізації програми "REMARKET" охопить такі регіони:

Вінниця;

Житомир;

Миколаїв

Серед ключових вимог для участі у програмі:

офіційна реєстрація не менше шести місяців;

відповідність одній з визначених сфер;

реалістичний бізнес-план.

Розмір допомоги та як взяти участь у програмі

Для того, щоб отримати грант, необхідно подати онлайн-заявку, пройти процедуру попереднього відбору, підготувати бізнес-план та успішно захистити власну ідею.

У підсумку учасники отримають таку підтримку від організації:

гранти у розмірі до 237 тис. грн (близько 5 400 доларів);

професійне навчання;

менторство та консультації.

Використати кошти можна буде:

на виробниче обладнання (до 100%);

модернізацію та доставку (до 30%);

маркетинг та сировину (до 30%);

обладнання для енергозабезпечення.

Заявки можна подавати до 20 березня 2026 року.

Яка ще доступна допомога від Карітас-Спес Україна

Також доступна попередня реєстрація на проєкт "AGRO", що покликаний покращити продовольчу безпеку серед сімей внутрішньо переміщених осіб у Волинській області. В його рамках можна буде оформити фінансові гранти до 65 тис. грн

Гранти можна буде спрямувати на купівлю насіння, добрив та інструментів.

Для попередньої реєстрації у цьому проєкті громадяни мають заповнити спеціальну онлайн-форму.

Раніше ми повідомляли, що БФ "Право на захист" збирає заявки від жителів у Київській області. Зареєструватися у програмі фінансової допомоги можна у Броварах.

Ще писали, що ГО "Fight For Right" реєструє у програмі підтримки громадян з інвалідністю. У разі відбору нададуть кошти на оплату оренди та комунальні послуги.