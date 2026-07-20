Ощадбанк запускає програму грантів для садівників: як отримати до 10 тисяч євро

Відділення Ощадбанку, банкноти євро в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Ощадбанку з 22 липня 2026 року відкриється доступ до програми "Зелене фермерство в галузі садівництва". Вона створена для українських виробників, які зможуть отримувати гранти та кредити на пільгових умовах, щоб модернізувати свої господарства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Ощадбанку.

Що отримають виробники

Для виробників садівничої продукції доступна низка фінансових допомог. Наприклад:

грант у розмірі до 10 тисяч євро;

компенсацію грантовими коштами до 20% залишку основної суми кредиту;

пільгове фінансування інвестиційних проєктів, зокрема за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на 5 років.

На сайті Національної установи розвитку зазначається, що програма має відкрити агровиробникам досуп до технологій, які "зменшують викиди парникових газів, підвищують стійкість до зміни клімату та покращують ефективність використання природних ресурсів".

Хто може реєструватися в програмі Ощадбанку

Прийом заявок розпочнеться з 22 липня. Реєструватися в програмі можна впродовж 30 календарних днів. Отримати фінансування зможуть мікро, малі та середні підприємства з КВЕдами:

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вирощування багаторічних культур;

перероблення та консервування фруктів і овочів;

експорт.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ще більше підприємців у 2026 році зможуть отримати гранти на власну справу. Держава виплачуватиме до 500 000 гривень тим, хто хоче спробувати себе у бізнесі, чинним ФОПам та компаніям, які працюють на неокупованих територіях й не мають боргів перед податковою. Фіндопомога доступна у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Одеській областях та у місті Славутич.

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям надавали гранти до 125 000 гривень. Гроші передбачені на розвиток сільського господарства. Програма розрахована на людей, які знаються на рослинництві або тваринництві.

Ще Новини.LIVE розповідали, що громадяни можуть реєструватися на виплату 26 700 гривень. Це гроші для купівлі необхідних товарів, добрив та інвентарю. Допомога доступна в одному з прифронтових регіонів від Всесвітньої продовольчої програми ООН (World Food Programme/WFP).