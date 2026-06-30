Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українцям роздають до 500 000 гривень на бізнес: у яких регіонах доступна допомога

Українцям роздають до 500 000 гривень на бізнес: у яких регіонах доступна допомога

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 18:00
Гранти на бізнес у 2026 році: хто може отримати до 500 тисяч гривень від держави
Підприємці, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Якщо ви давно думаєте відкрити власну справу або хочете розширити вже існуючий бізнес, зараз з'явилась хороша новина. Державну програму грантів для підприємців розширили. Тепер отримати до 500 000 гривень можуть, зокрема, жителі Одеської області та міста Славутич.

Про це розповідає Новини.LIVE за інформацією в Дії.

Раніше на гроші могли претендувати лише підприємці в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях.

Яку суму можна отримати

Розмір допомоги залежить від того, скільком працівникам створять нові робочі місця.

  • До 300 000 гривень можна отримати, якщо взяти на оботи одну людину.
  • До 500 000 гривень — якщо буде створено щонайменше два нові робочі місця.

Для молоді до 25 років діють особливі умови. Їм готові платити до 150 000 гривень на відкриття власної справи без обов'язкового працевлаштування працівників.

Читайте також:

На що можна витратити гроші

Грантові кошти дозволять використати на:

  • придбання обладнання;
  • закупівлю сировини та матеріалів;
  • оренду приміщення;
  • інші витрати, необхідні для запуску або розвитку бізнесу.

Хто може подати заявку

Допомога розрахована на:

  • українців, які лише планують відкрити власний бізнес;
  • діючих ФОПів;
  • компанії, які працюють на підконтрольній Україні території та не мають боргів перед податковою.

Щоб мати шанс отримати грант, потрібно:

  • авторизуватися на порталі Дія;
  • обрати послугу "Грант на власну справу";
  • заповнити заявку та бізнес-план;
  • подати документи;
  • пройти співбесіду в центрі зайнятості;
  • дочекатися рішення про фінансування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з українців може отримати гранти від 33 000 до 125 000 гривень на розвиток сільського господарства. Програма доступна для людей із досвідом у рослинництві або тваринництві. Кошти можна витратити на насіння, добрива, корми, техніку чи ремонт господарства.

Також Новини.LIVE писали про виплату від УВКБ ООН. Мешканці Донецької області можуть отримати від 10 800 гривень на базові потреби — житло, харчі і засоби гігієни. Подати заявку можуть лише ті громадяни, які відповідають визначеним критеріям вразливості та доходу.

виплати гранти грошова допомога
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації