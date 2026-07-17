Ощадбанк нарахує грошову винагороду: хто і як може отримати 2 000 грн

Жінка з телефоном, банківська картка та гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" можуть автоматично взяти участь у програмі розіграшу сертифікатів номіналом 2 000 грн. Скористатися такою можливістю можна у разі дотримання певних умов до кінця липня 2026 року.

Про те, хто і як може отримати бонус від фінустанови, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому Ощадбанк може нарахувати грошову винагороду

Як розповіли у фінустанові, йдеться про спільну ініціативу Ощадбанку з багаторічним партнером ПрАТ "МетЛайф". У рамках нової акції, отримати можливість виграти цінний подарунок можна, оформивши у будь-якому відділенні банку договір страхування за програмою "Моє здоров’я".

Як зазначається, відповідну акцію проводять з метою заохочення клієнтів, які оформлюють страховий продукт. Передбачається можливість отримання подарункових сертифікатів.

Участь у розіграші зможуть взяти клієнти Ощадбанку, які у період проведення акції оформлять та оплатять договір страхування життя, здоров’я та працездатності за стандартним страховим продуктом "Моє здоров’я" вартістю 300 грн.

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Акційна програма поширюється на всю територію України, окрім тимчасово окупованих та тих, де тривають бойові дії. Триватиме вона до 23:59 31 липня 2026 року.

У рамках ініціативи передбачаються наступні заохочення:

Подарункові картки Bodocard (сертифікати) номіналом 2 000 грн кожна. Загальна кількість заохочень — 15 сертифікатів (призовий фонд становить 30 000 грн).

Bodocard є мультибрендовим подарунковим сертифікатом, за допомогою якого можна придбати будь-який товар в одному з сотень магазинів-партнерів бодокарти у Києві та по всій країні.

Які правила участі в акції від Ощадбанку

Згідно з правилами програми, учасниками акції зможуть стати дієздатні громадяни віком від 18 років, які:

оформлять в Ощадбанку договір страхування за стандартним страховим продуктом "Моє здоров’я" вартістю 300 грн;

сплатять страховий платіж;

погодяться з умовами правил;

нададуть згоду на обробку персональних даних.

Водночас, не зможуть взяти участь у програмі:

громадяни, які не досягли 18-річного віку;

працівники МетЛайф та Ощадбанку, члени їхніх сімей;

особи без громадянства;

громадяни, які не виконали умови правил.

Один учасник зможе брати участь в акції необмежену кількість разів шляхом укладання кількох відповідних договорів страхування, але може бути визнаний переможцем лише один раз протягом усього періоду дії програми.

"Сертифікат можна використати для оплати товарів або послуг у межах його номіналу. Якщо вартість товарів або послуг перевищує номінал сертифіката, різниця оплачується власником самостійно. Сертифікат має бути використаний до закінчення строку його дії. Після спливу строку дії сертифікат стає недійсним і обміну або компенсації не підлягає", — додали у банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку можна не переплачувати у разі внесення коштів на рахунки. Передбачені кілька варіантів для таких фіноперацій без стягнення комісії. Зокрема, зайве не списують у разі поповнення в "Ощад 24" та через зарахування готівки на рахунки у касі банку.

Ще Новини.LIVE писали, що клієнти Ощадбанку можуть менше платити за послуги Укрпошти. У рамках дії програми поштовий оператор надасть промокод, що гарантуватиме знижку під час оплати посилок. Йдеться про розмір знижки у 20%, що пошириться на тарифи "Базовий" та "Пріоритетний". Проте акція не стосується доставки документів, а також міжнародних відправлень.