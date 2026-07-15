Виплати у 26 700 грн: хто і де зможе оформити допомогу від WFP у липні

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року в одній з прифронтових областей діє програма підтримки сільського господарства від громадської організації "Південна стратегія розвитку" та Всесвітньої продовольчої програми ООН (World Food Programme/WFP). У її рамках громадяни зможуть отримати кошти на купівлю необхідних товарів, добрив та інвентарю.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на організаторів.

Хто зможе оформити грошову допомогу у липні

Йдеться про реалізацію програми, покликаної підтримати жителів Запорізької області, які займаються сільським господарством під час війни.

Відібраним учасникам нададуть цільову фінансову допомогу, яку можна буде використати виключно на господарство:

на купівлю насіння, добрив, інвентарю, систем поливу, теплиці;

на корми, ремонти, покращення умов утримання худоби/птиці.

"Хто може податися? Сімʼї, які мають земельні ділянки або приміщення для ведення присадибного господарства, проживають у цільових громадах та вмотивовані і спроможні займатися сільським господарством", — йдеться у повідомленні.

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Пріоритетними під час оформлення виплат будуть домогосподарства, які матимуть одну з вразливостей:

У родині є люди з групою інвалідності; Самотні батьки чи матері, які виховують дітей; Родини, які є малозабезпеченими; Люди, які втратили роботу через війну; Громадян похилого віку від 60 років; Багатодітні родини (від трьох дітей); Внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Розмір виплат та де відкрита реєстрація для участі у програмі

Програма Всесвітньої продовольчої програми ООН торкнулася низки населених пунктів Запорізької області. Зокрема, 15 липня (з 10:00 до 16:00) можна подати заявки жителям с. Михайлівка за адресою вул. Слободчікова, 13.

Учасникам нададуть цільову грошову допомогу у розмірі близько 17 800 грн (еквівалент — 400 доларів).

У рамках програми можна отримати юридичні консультації для сільських жителів щодо житлових, земельних і майнових прав. Організація може надати фінансову допомогу на супутні юридичні витрати, пов’язані із вторинною правовою допомогою, у розмірі 8 900 грн (еквівалент — 200 доларів). Тобто загалом громадяни можуть оформити 26 700 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали про цільову програму з підтримки внутрішньо переміщених осіб, яку реалізує Карітас Полтава. Переселенці зможуть отримати фінпідтримку, розраховану на шестимісячний період. Кошти нададуть ВПО, які переїхали у громаду за останні 30 днів.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що влітку в одній з областей можна отримати фіндопомогу від Естонської ради у справах біженців. У її рамках передбачається надання виплати до 42 000 грн. Кошти можна буде спрямувати на діяльність у сільській сфері. Зокрема, виплати передбачені сім'ям з людьми похилого віку.