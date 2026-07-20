«Ощадбанк» запускает программу грантов для садоводов: как получить до 10 тысяч евро

Отделение Ощадбанка, банкноты евро в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Ощадбанке с 22 июля 2026 года откроется доступ к программе "Зеленое фермерство в сфере садоводства". Она создана для украинских производителей, которые смогут получать гранты и кредиты на льготных условиях для модернизации своих хозяйств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Ощадбанка.

Что получат производители

Для производителей садоводческой продукции доступен ряд финансовых мер поддержки. Например:

грант в размере до 10 тысяч евро;

компенсация за счет грантовых средств в размере до 20% остатка основной суммы кредита;

льготное финансирование инвестиционных проектов, в частности в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на 5 лет.

На сайте Национального агентства развития отмечается, что программа должна открыть агропроизводителям доступ к технологиям, которые "сокращают выбросы парниковых газов, повышают устойчивость к изменению климата и улучшают эффективность использования природных ресурсов".

Кто может зарегистрироваться в программе Ощадбанка

Прием заявок начнется с 22 июля. Регистрироваться в программе можно в течение 30 календарных дней. Получить финансирование смогут микро-, малые и средние предприятия с КВЭДами:

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выращивание многолетних культур;

переработка и консервирование фруктов и овощей;

экспорт.

Что ещё стоит знать

Напомним, что в 2026 году ещё больше предпринимателей смогут получить гранты на собственное дело. Государство будет выплачивать до 500 000 гривен тем, кто хочет попробовать себя в бизнесе, действующим индивидуальным предпринимателям и компаниям, которые работают на неоккупированных территориях и не имеют задолженности перед налоговой.

Финансовая помощь доступна в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Одесской областях и в городе Славутич.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам предоставлялись гранты до 125 000 гривен. Деньги предназначены для развития сельского хозяйства. Программа рассчитана на людей, разбирающихся в растениеводстве или животноводстве.

Также Новини.LIVE сообщали, что граждане могут зарегистрироваться на получение выплаты в размере 26 700 гривен. Эти деньги предназначены для покупки необходимых товаров, удобрений и инвентаря. Помощь предоставляется в одном из прифронтовых регионов Всемирной продовольственной программой ООН (World Food Programme/WFP).