Головна Фінанси В Україні з'являться ліміти на Національний кешбек

В Україні з'являться ліміти на Національний кешбек

Дата публікації: 14 березня 2026 15:53
В Україні з'являться ліміти на Національний кешбек
Автомобілі на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Кабмін України, ймовірно, запровадить обмеження на кешбек на пальне. Для всіх водіїв встановлять фіксовану суму. Вона не залежатиме від обсягів купленого бензину або дизеля.

Про це стало відомо з коментаря комунікаційника Кабміна Івана Пальчевського під одним із дописів у соціальній мережі Facebook, передає Новини.LIVE.

Детальніше про ліміти на кешбек

З інформації Пальчевського випливає, що з'явиться обмеження на кешбек. Уряд нібито дозволить водіям отримувати фіксовану суму, яку можна "повернути". Вона не змінюватиметься незалежно від того, скільки літрів пального купив автовласник.

"За цією програмою планується обмеження 1 000 грн на споживача на місяць", — йдеться в коментарі Пальчевського.

Так він відповів на повідомлення глави Центру економічної стратегії, який у своїй публікації повідомляв, що банки обмежуватимуть кешбек на пальне в 500 гривень на місяць. Він зазначав, що банкам доводиться ділитися власними грошима, тоді як держава може собі дозволити виплачувати більший кешбек.

Детальніше про програму кешбеку на пальне

Раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомляла, що кешбек запроваджують до 1 травня 2026 року на всіх українських автозаправних коплексах (АЗС). Водіям пропонуватимуть різні умови кешбеку - це залежатиме від виду пального.

  • 15% — на дизельне пальне;
  • 10% — на бензин;
  • 5% — на автогаз.

Виплати будуть виконуватися за схемою програми "Національний кешбек".

Раніше ми писали, що в Україні може виникнути дефіцит палива. Відомо, коли і чому це може статися. Також розповідали, що аналітики прогнозують, що дизель цілком може перетнути межу в 70 гривень, проте вище 80 ціна навряд чи підніметься.

Кабінет міністрів ціни на паливо фінансова допомога грошова допомога Національний кешбек
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
