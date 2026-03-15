Експерт спрогнозував ціну на нафту, якщо війна в Ірані затягнеться

Нафтова свердловина. Фото: Unsplash

Ціни на нафту залишаються нестабільними через війну на Близькому Сході. Збройний конфлікт може спричинити нову світову кризу, якщо ціна на барель нафти зросте до 200 доларів. Втім, наразі такий катастрофічний сценарій малоймовірний.

Про це сказав в інтерв'ю Новини.LIVE фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Реклама

Читайте також:

Скільки може коштувати нафта

За його словами, навіть якщо Ормузьку протоку повністю заблокують, а нафтову інфраструктуру країн Перської затоки знищать, тоді нафта подорожчає до 120 доларів за барель, з можливість перевищення цього горизонту до, наприклад, 150 доларів за барель.

"Потім буде відскок назад тому, що параметри світової економіки не витримають нафту по 200 доларів", — сказав експерт.

Олексій Кущ пояснив, що коли нафта дорожчає — це призводить до економічної рецесії, яка:

"охолоджує" виробництво;

призводить до зупинки підприємств;

провокує зростання безробіття;

скорочує споживання нафти.

"Хто купуватиме нафту по 200 доларів за барель, що з неї можна буде виробляти, що з неї продати при такій собівартості?", — зауважив фінансовий аналітик.

Олексій Кущ прогнозує, що навіть за найгіршим сценарієм барель нафти коштуватиме від 120 до 150 доларів.

Скільки в Україні коштують бензин, газ та дизель

У містах ціни на пальше залишалися високими. Наприклад, у Києві станом на 14 березня середня вартість пального була такою:

А-95+ — 73,06 грн/л;

А-95 — 69,25 грн/л;

А-92 — 67,73 грн/л;

дизельне паливо — 74,98 грн/л;

газ — 42,00 грн/л.

Натомість у Харкові на АЗС водіям пропонували купувати пальне за такими цінами:

А-95+ — 72,22 грн/л;

А-95 — 68,47 грн/л;

А-92 — 65,96 грн/л;

дизельне паливо — 73,86 грн/л.

Газ коштував 42,34 грн/л.

Раніше ми розповідали, що світ опинився на порозі глобальної кризи через війну в Ірані. Ситуація погіршиться, якщо Ормузьку протоку — найважливішу артерію для транспортування нафти та скрапленого газу, повністю заблокують на 3 місяці. Також писали про наслідки для української економівки від бойових дій в Ірані. Усе залежатиме від того, як довго триватиме війна.