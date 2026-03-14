Головна Фінанси Експерт сказав, коли спалахне світова економічна криза через війну в Ірані

Експерт сказав, коли спалахне світова економічна криза через війну в Ірані

Дата публікації: 14 березня 2026 19:20
Експерт сказав, коли спалахне світова економічна криза через війну в Ірані
Нафтовий танкер у морі. Фото: УНІАН

Економічна криза у Європейському Союзі та інших країнах світу загостриться, якщо Ормузьку протоку повністю перекриють на 3 місяці. Однак перші проблеми з глобальною економікою можуть проявитися вже за місяць. При цьому США та Китай ще до початку війни на Близькому Сході почали нарощувати свої стратегічні резерви нафти

Про це сказав в інтерв'ю Новини.LIVE фінансовий аналітик Олексій Кущ. 

Економічна криза через нафту та війну на Близькому Сході

За словами експерта, щодня через Ормузьку протоку транспортують по 20 млн барелів нафти. Навіть якщо індійським чи китайським танкерам дозволять точково вивозити сировину — це лише відтермінує катастрофу.

"Справжня пастка для Заходу полягає в тому, що Європа критично залежить не лише від "чорного золота", а й від катарського скрапленого газу, який транспортується цією ж заблокованою артерією", — розповів Олексій Кущ. 

Що буде з цінами на пальне в Україні 

Раніше фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що ціни на пальне в Україні можуть зрости до 100 гривень за літр. Він пояснив, що ситуація на заправках тотально залежить від глобальної геополітики, та якщо президент США Дональд Трамп припинить воювати з Іраном, то світові ціни на нафту швидко повернуться до довоєнних показників.

"Та якщо війна буде продовжуватися, ціна на нафту на світових ринках буде зростати. Тоді ті ціни, які зараз на заправках, це далеко ще не ті ціни, які будуть... Ми побачимо і 100 гривень на стелах АЗС", — сказав аналітик.

Кущ додав, що український уряд своїми спробами вгамувати ціни на пальне лише довів власну безпорадність.

Нагадаємо, за один день війни з Іраном США витрачають 850 млн доларів. Найбільші збитки наразі несуть ОАЕ — 1 млрд доларів через відтік туристів, простій аеропортів. Також ми писали, що військові дії Америки в Ірані впливають на українську економіку. Наслідки залежатимуть від того, як довго триватимуть бойові дії.

Ціни на пальне Близький Схід економічна криза ціна на нафту скраплений газ
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

