Україна
Найгірший рік для Brent за п'ять років — що сталося у 2025

Найгірший рік для Brent за п'ять років — що сталося у 2025

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 18:20
Ціни на нафту у 2025 році — чому Brent і WTI показали найбільше падіння з 2020 року
Видобуток нафти. Фото: Pixabay

Світові ціни на нафту зустрічають початок 2026 рік у глибокому мінусі. За рік ринок так і не зміг оговтався від надлишкової пропозиції, війни та санкцій. 

За підсумками року Brent і WTI втратили понад 15%, що стало найгіршим результатом для нафти з 2020 року, пише Reuters.

Читайте також:

Найгірший рік для Brent за п’ять років

Ф’ючерси на Brent у 2025 році впали майже на 18% — це найсуттєвіше річне падіння з часів пандемії. Ба більше, Brent іде до третього року поспіль зі зниженням цін. Цікаво, що настільки тривалого "мінуса" в історії цього сорту ще не було. Котирування американської WTI, у свою чергу, за рік подешевшело ще більше, ціна втратила близько 19%. 

В цілому, середні ціни на обидві бенчмарки у 2025 році стали найнижчими з 2020 року. Станом на 31 грудня Brent торгувався поблизу 61,4 долара за барель, а WTI близько 58 доларів.

Чому нафторинок не витримав

На початку року нафта стартувала доволі впевнено через жорсткіші санкції США проти Росії разом із ризиками для постачання. Це підштовхувало ціни вгору.

Але потім OPEC+ прискорила нарощування видобутку, а побоювання щодо впливу американських мит почали тиснути на попит.

Якою буде ціна нафти в 2026

Країни OPEC+ вже поставили на паузу подальше збільшення видобутку в першому кварталі 2026 року після того, як із квітня вивели на ринок близько 2,9 млн барелів на добу. 

Більшість аналітиків сходяться, що у 2026 році пропозиція знову буде перевищувати попит. При цьому оцінки різняться — від майже 4 млн барелів на добу за прогнозами МЕА до 2 млн барелів за розрахунками Goldman Sachs.

Аналітики BNP Paribas очікують, що Brent у першому кварталі може опуститися до 55 доларів за барель, перш ніж стабілізуватися на рівні близько 60 доларів упродовж 2026 року. А значить OPEC+ доведеться знову скорочувати видобуток. Але, як зазначають аналітики, для цього нафта має впасти ще нижче — у зону близько 50 доларів за барель.

Нагадаємо, що біткоїн також завершає цей рік у мінусі. Перша криптовалюта за підсумками 2025-го впала на 7%. 

У свою чергу, дорогоцінні метали, золото та срібло, навпаки, показали вражаюче зростання і досягли історичних рекордів. 

нафта ОПЕК+ Brent WTI барель
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
