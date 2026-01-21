Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на зернові в Україні — що зараз впливає на вартість

Ціни на зернові в Україні — що зараз впливає на вартість

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 06:30
Ціни на зерно — як і чому змінилися цінники на найбільш популярну продукцію
Комбайн у полі з пшеницею. Фото: УНІАН

Ціни на зернові в Україні змінюються через різноманітні факторів. Наприклад, вартість пшениці та кукурудзи формувалася під впливом завершення жнив та глобальної конкуренції. 

У зв'язку з цим ціни перебувають на стабільно високому рівні, йдеться у повідомленні на сайті Української універсальної біржі.

Реклама
Читайте також:

Ціни на зернові й олійні в Україні

За наявними даними, новий врожай кукурудзи оцінюється у середньому у 8 827 гривень за тонну, не враховуючи витрат на транспортування (EXW). Індикативи (EXW) на пшеницю 2 класу складали 9 363 гривень за тонну, 3 класу — 9 221 гривень за тонну, 4 класу — 8 889 гривень за тонну.

Тим часом котирування на соняшник стрімко зростають через девальвацію гривні та подорожчання олії. Натомість ціни на сою зміцнюються локально, хоча з'являються прогнози про рекордний врожай в Бразилії.

Що буде з цінами

Очікується, що незабаром розпочнеться період змін, коли ціни почнуть знижуватися з однієї вагомої причини. 

"У найближчій перспективі очікується цінова стабілізація з ймовірним коригуванням донизу через насичення внутрішнього ринку та тиск світових запасів", — зазначається у публікації.

Основними ризиками для стабільності агропромисловості залишаються енергодефіцит та безпека в портах.

Раніше ми розповідали, що продовжує дорожчати експорт сої. Показник спотового індексу на продукцію з доставкою в порт у січні сягнув 424 доларів за тонну. Також писали, за якими цінами продавалися зернові культури у перші дні 2026 року. Найдорожчою на ринку була не пшениця. 

ціни в Україні ціни кукурудза пшениця соняшник
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації