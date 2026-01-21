Ціни на зерно — як і чому змінилися цінники на найбільш популярну продукцію

Ціни на зернові в Україні — що зараз впливає на вартість
Ціни на зернові в Україні змінюються через різноманітні факторів. Наприклад, вартість пшениці та кукурудзи формувалася під впливом завершення жнив та глобальної конкуренції.
У зв'язку з цим ціни перебувають на стабільно високому рівні, йдеться у повідомленні на сайті Української універсальної біржі.
Ціни на зернові й олійні в Україні
За наявними даними, новий врожай кукурудзи оцінюється у середньому у 8 827 гривень за тонну, не враховуючи витрат на транспортування (EXW). Індикативи (EXW) на пшеницю 2 класу складали 9 363 гривень за тонну, 3 класу — 9 221 гривень за тонну, 4 класу — 8 889 гривень за тонну.
Тим часом котирування на соняшник стрімко зростають через девальвацію гривні та подорожчання олії. Натомість ціни на сою зміцнюються локально, хоча з'являються прогнози про рекордний врожай в Бразилії.
Що буде з цінами
Очікується, що незабаром розпочнеться період змін, коли ціни почнуть знижуватися з однієї вагомої причини.
"У найближчій перспективі очікується цінова стабілізація з ймовірним коригуванням донизу через насичення внутрішнього ринку та тиск світових запасів", — зазначається у публікації.
Основними ризиками для стабільності агропромисловості залишаються енергодефіцит та безпека в портах.
Раніше ми розповідали, що продовжує дорожчати експорт сої. Показник спотового індексу на продукцію з доставкою в порт у січні сягнув 424 доларів за тонну. Також писали, за якими цінами продавалися зернові культури у перші дні 2026 року. Найдорожчою на ринку була не пшениця.
